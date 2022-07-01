خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - رامین حسین آبادیان: تحولات اخیر در اراضی اشغالی نشان از آن دارد که نمی‌توان افقی را برای پایان بحران سیاسی فراگیر صهیونیست‌ها متصور بود. نمایندگان کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) روز گذشته به صورت نهایی رأی به انحلال کنست دادند تا رژیم صهیونیستی برای پنجمین بار در طول تنها چهار سال اقدام به برگزاری انتخابات کند. این مسئله نشان داد که اوضاع در اراضی اشغالی امروز بیش از هر زمان دیگری متزلزل‌تر شده است.

نمایندگان کنست رژیم صهیونیستی یکم نوامبر (۱۰ آبان ماه) را به عنوان موعد برگزاری انتخابات تعیین کردند. بدین ترتیب، «یائیر لاپید» از کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی که تا پیش از این وزیر جنگ بود به صورت موقت و تا زمان برگزاری انتخابات به عنوان نخست وزیر آغاز به کار کرد.

شکست‌های متعدد «بنت» و کناره گیری از حیات سیاسی

«نفتالی بنت» که در طول یک سال نخست وزیری در اراضی اشغالی خسارت‌ها و شکست‌های متعددی را به ویژه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی متحمل شد، دیگر قصد ندارد سراغ پست نخست وزیری برود. بر اساس اعلام رسانه‌های صهیونیستی نفتالی بنت قصد دارد از حیات سیاسی کناره گیری کند و هیچگاه به دنبال پست نخست وزیری نخواهد بود. گزارش‌های رسانه ای حاکی است که بنت این تصمیم را به اطلاع حزب متبوع خود رسانده است.

افزون بر این، خبرگزاری رویترز نیز اعلام کرد که بنت به حزب خود گفته است که در انتخابات آینده شرکت نخواهد کرد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کردند که «ایلیت شاکید» معاون بنت بعد از کناره گیری وی از دنیای سیاست، رئیس حزب «یامینا» خواهد شد. واقعیت این است که تصمیم نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی برای کناره گیری از حیات سیاسی خود بزرگترین نشانه اوضاع متزلزل اراضی اشغالی است.

بنت خود به خوبی می‌داند که علیرغم وعده‌های پوچ و توخالی‌اش به جامعه صهیونیستی، همچون اسلافش، چیزی جز وخامت اوضاع اقتصادی و نا امنیِ فراگیر برای شهرک نشینان در سراسر اراضی اشغالی، به ارمغان نیاورد. از همین روی، نفتالی بنت نیز درست مانند بنیامین نتانیاهو، سرنوشتی جز انزواء در انتظارش نخواهد بود. این همان چیزی است که بنت نیز به خوبی می‌داند و بر اساس آن تصمیم به کناره گیری از حیات سیاسی گرفته است.

برگزاری پنجمین انتخابات در اراضی اشغالی آن هم در یک بازه زمانی کوتاه چهار ساله حتی صدای «اسحاق هرتزوگ» را هم درآورد. رئیس رژیم صهیونیستی اخیراً با «یائیر لاپدی» نخست وزیر موقت این رژیم که به تازگی بر مسند قدرت تکیه زده است، دیدار و گفتگو کرد.

دو طرف در جریان این دیدار در خصوص آخرین تحولات اراضی اشغالی بحث و تبادل نظر کردند. هرتزوگ در این دیدار به انحلال کنست و برگزاری قریب الوقوع پنجمین انتخابات در اراضی اشغالی اشاره کرد. وی در همین ارتباط گفت: ما در آستانه برگزاری پنجمین انتخابات در یک مدت زمان کوتاه هستیم؛ بدون شک این یک مسئله مضر و ناسالم است.

پنجمین انتخابات در چهار سال؛ اوضاع متزلزل‌تر از گذشته

پیشتر صهیونیست‌ها در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ انتخابات پارلمانی خود را در اراضی اشغالی برگزار کردند. اوج گیری بحران سیاسی در اراضی اشغالی موجب شد تا کابینه رژیم صهیونیستی بیش از ۶ ماه عمر نکند. بدین ترتیب، دومین انتخابات در طول ۶ ماه توسط صهیونیست‌ها برگزار شد. با این حال، دومین انتخابات در اراضی اشغالی هم نتوانست مرهمی بر زخم تل آویو باشد، چراکه در اسفند ماه همان سال، روند تحولات به سمت و سوی برگزاری سومین انتخابات پیش رفت.

انتخابات سوم در اراضی اشغالی همچون انتخابات‌های پیشین با شکست مواجه شد و نتوانست به حل و فصل بحران‌های متعدد در اراضی اشغالی پایان ببخشد. از همین روی، صهیونیست‌ها در فروردین ماه سال ۴۰۰ به امید عبور از بحران و برقراری ثبات در صفوف خود، چهارمین انتخابات را برگزار کردند و به دنبال آن کابینه ائتلافی بنت - لاپید روی کار آمد؛ کابینه‌ای که مقامات تل‌آویو تلاش کردند آن را قدرتمند، مستحکم و شکست‌ناپذیر جلوه دهند.

تنها یک سال زمان لازم بود تا سست بودن و شکنندگی کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی برای همگان آشکار شود. در همین ارتباط، «فوزی برهوم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس تصریح کرد: فروپاشی کابینه «نفتالی بنت» نخست وزیر رژیم صهیونیستی بیانگر سست بودن ساختار این رژیم و یکی از جلوه‌های بارز مقاومت و استقامت ملت فلسطین است. این فروپاشی، قدرت مقاومت در به انفعال کشاندن رژیم اشغالگر، شکستن اراده آن و جلوگیری از محقق شدن هیچیک از اهدافش را اثبات کرد.

بحران امنیتی کم نظیر در اراضی اشغالی

بزرگترین ارمغان کابینه ائتلافی بنت - لاپید برای جامعه صهیونیستی در طول یک سال گذشته فراگیر شدن نا امنی برای شهرک نشینان در نقاط مختلف اراضی اشغالی بوده است. طبق آخرین گزارش‌ها، در ماه مارس سال جاری، میانگین تعداد عملیات‌های شهادت‌طلبانه در فلسطین اشغالی یک رکورد تاریخی را به ثبت رساند. در حد فاصل ۴۰ روز یعنی از روز ۲۱ مارس تا ۳۰ آوریل سال جاری میلادی (۱ فروردین ماه تا ۱۰ اردیبهشت ماه) ۱۵ صهیونیست در جریان عملیات‌های مقاومتی فلسطینیان در نقاط مختلف به هلاکت رسیده و ده‌ها تَن دیگر به شدت زخمی شدند.

در همین حال، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اذعان کردند که به دلیل موج گسترده نا امنی‌ها در اراضی اشغالی، سطح احساس امنیت در نزد شهرک نشینان صهیونیست به پایین‌ترین حد ممکن از سال ۲۰۰۰ رسید. با این وجود، کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی به دلیل ضعف آشکار در سیستم نظامی، امنیتی و اطلاعاتی خود، در مقابله با عملیات‌های مقاومتی فلسطینیان بازماند و همین مسأله موجی از نارضایتی‌ها در اراضی اشغالی را به دنبال داشت.

تشدید بحران اقتصادی

همزمان با گسترش بحران سیاسی و امنیتی در اراضی اشغالی، بحران اقتصادی نیز در این اراضی فراگیر شده است. در همین راستا، باید به اعتراضات شهرک نشینان صهیونیست به وضعیت اقتصادی در اراضی اشغالی اشاره کرد؛ اعتراضاتی که اخیراً تشدید شده اند. کابینه ائتلافی بنت - لاپید همچون دیگر عرصه‌ها، در زمینه مهار بحران اقتصادی نیز با مشکل مواجه شدند و نتوانستند بر آن فائق آیند.

در روزهای اخیر اعتراضاتی در شهرک‌های صهیونیست نشین مانند بئر السبع، بردیس حنا و روش هاین برپا شد. همچنین صدها نفر از شهرک نشینان طی روز یکشنبه در خیابان روچیلد که یکی از خیابان‌های اصلی تل آویو محسوب می‌شود، چادر برپا کردند تا از این طریق اعتراض خود به شرایط اقتصادی کنونی حاکم بر اراضی اشغالی را ابراز کنند. طبق آخرین گزارش‌ها، قرار است صهیونیست‌ها در واکنش به اوضاع معیشتی وخیم در اراضی اشغالی، در روز ۱۱ تیرماه تظاهرات بزرگی را برگزار کنند.

بر این اساس، کاملاً واضح است که امروز اراضی اشغالی با موجی از بحران‌های متعدد سیاسی، امنیتی و اقتصادی مواجه است. ناگفته پیداست که پنجمین انتخابات کنست در اراضی اشغالی نیز نه تنها موجب حل و فصل بحران‌های مذکور نخواهد شد، بلکه درست ماننده انتخابات‌های پیشین، خود سرمنشأ بحران‌های جدید برای جامعه صهیونیستی خواهد بود.