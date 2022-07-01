مختارپور درگذشت سبا بابایی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام علیرضا مختارپور، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به مناسبت درگذشت سبا بابایی مادر ژاپنی شهید محمد بابایی بدین شرح است:
«انّا لله و انّا الیه راجعون
ظهر امروز جمعه دهم تیرماه ۱۴۰۱، وجود پاک و کمالطلب کونیکو یامامورا- سبا بابایی- در سیر حیات طیّبه خود و پس از ۸۳ سال سعی مؤمنانه برای گسترش ندای توحید و حقطلبی و صلح، و مبارزه با تمامی جلوههای باطل، به نهایت رسید و روح مادر شهید محمّد بابایی به عالمی پیوست که قبل از او، همسر مؤمن و، نیز فرزند شهیدش به آن پر کشیده بودند.
زندگی سراسر صفا و ایمان کونیکو [=دختر وطن] نشان داد که وطن اصلی همه حقجویان، بسیار گستردهتر و عمیقتر از محیط محدود جغرافیایی است،
این وطن مصر و عراق و شام نیست
این وطن شهریست کو را نام نیست
وطن برای کونیکو، سرزمین ایمان و آرامش معنوی بود.
اینک این مهاجر سرزمین آفتاب به مبدأ نورانی هستی پیوسته است.
درگذشت این مادر شهید را به خانوادهٔ محترم ایشان، و تمامی ساکنان سرزمین وسیع ایمان در سراسر جهان تسلیت عرض میکنم.
امید که سرنوشت تمامی مشتاقان نور به قرب الهی منتهی شود، انشاالله.
۱۴۰۱/۴/۱۰
علیرضا مختارپور قهرودی»
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