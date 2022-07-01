مختارپور درگذشت سبا بابایی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام علیرضا مختارپور، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به مناسبت درگذشت سبا بابایی مادر ژاپنی شهید محمد بابایی بدین شرح است:

«انّا لله و انّا الیه راجعون

ظهر امروز جمعه دهم تیرماه ۱۴۰۱، وجود پاک و کمال‌طلب کونیکو یامامورا- سبا بابایی- در سیر حیات طیّبه خود و پس از ۸۳ سال سعی مؤمنانه برای گسترش ندای توحید و حق‌طلبی و صلح، و مبارزه با تمامی جلوه‌های باطل، به نهایت رسید و روح مادر شهید محمّد بابایی به عالمی پیوست که قبل از او، همسر مؤمن و، نیز فرزند شهیدش به آن پر کشیده بودند.

زندگی سراسر صفا و ایمان کونیکو [=دختر وطن] نشان داد که وطن اصلی همه حق‌جویان، بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر از محیط محدود جغرافیایی است،

این وطن مصر و عراق و شام نیست

این وطن شهری‌ست کو را نام نیست

وطن برای کونیکو، سرزمین ایمان و آرامش معنوی بود.

اینک این مهاجر سرزمین آفتاب به مبدأ نورانی هستی پیوسته است.

درگذشت این مادر شهید را به خانوادهٔ محترم ایشان، و تمامی ساکنان سرزمین وسیع ایمان در سراسر جهان تسلیت عرض می‌کنم.

امید که سرنوشت تمامی مشتاقان نور به قرب الهی منتهی شود، ان‌شاالله.

۱۴۰۱/۴/۱۰

‌علیرضا مختارپور قهرودی»