خروجی های پرسپولیس مهم تر از ورودی ها هستند/شکم دلالان چاق شد

ناصر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شروع تمرینات پیش فصل پرسپولیس گفت: مهم‌ترین زمان ممکن برای یک تیم در روزهای پیش فصل است. اگر باشگاهی ادعای قهرمانی دارد علاوه بر فعالیت با نظر سرمربی تیم در بازار نقل و انتقالات لازم است شرایط خوبی را برای تمرین کردن فراهم کند.

سرمربی پیشین پرسپولیس افزود: اهمیت تمرینات پیش فصل کمتر از بازی‌های فصل نیست. اگر قرار است یک بازیکن حضورش در ترکیب و همچنین بالا بردن توان جسمانی‌اش را تضمین کند باید در این تمرینات به خوبی شرکت کند تا مشکلی در طول فصل پیدا نکند و ضریب آسیب دیدگی اش را کاهش دهد.

وی در خصوص ورود بازیکنان مطرح فوتبال کشور به پرسپولیس تاکید کرد: اولین نکته که برایم اهمیت داشت خروجی‌های پرسپولیس بودند. واقعاً خوب نیست بازیکنی از تاجیکستان و ازبکستان که سطح ممتازی هم ندارد به فوتبال ایران بیاید و فیکس شود. بازیکنان آن منطقه از لحاظ فیزیکی با ما خیلی فرق دارند. دیدید که تمیروف با وجود دوندگی نتوانست هیچ کار مثبتی کند. یک دفاع دیگر هم پرسپولیس داشت که آن هم خوب نبود. حتی اسمش را هم من یاد نگرفتم. رفتن چنین بازیکنانی می‌تواند کلاس پرسپولیس را بالاتر بیاورد. ضمن اینکه واقعاً چند بازیکن دیگری هم که رفتند توان فنی بالایی نداشتند و درکی از جایگاه خیلی مهم در قلب میلیون‌ها هوادار نداشتند که شب‌ها با پرسپولیس می‌خوابند و صبح‌ها با رؤیای موفقیت تیمشان بیدار می‌شوند.

مربی سابق پرسپولیس درباره حضور سیدجلال حسینی در جمع مربیان فصل پیش روی پرسپولیس گفت: ابتدا به او بابت سال‌ها تلاش و فعالیت در بالاترین سطح فوتبال کشور خسته نباشید می‌گویم. امیدوارم در مربیگری بدرخشد. سیدجلال باید تجربه‌های خود را در اختیار جوان‌ترها قرار دهد. امیدوارم بازیکنان فعلی قدر بدانند و پس از رفتن از پرسپولیس حسرت نخورند که قدر جایگاه خود را خیلی دیر فهمیدند.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره ارقام نجومی که گفته می‌شود بازیکنان پرسپولیس گرفته‌اند گفت: من درباره یک تیم یا بازیکن خاص صحبت نمی‌کنم اما اعدادی را می‌شنوم که برایم غیر قابل هضم است. واقعاً باشگاه‌ها دارند شکم کدام دلال را بزرگ می‌کنند؟! چرا باید یک بازیکن معمولی ۱۰ میلیارد تومان بگیرد. باشگاه‌ها باید بازیکن سازی کنند. چندین سال است هیچ بازیکن نخبه‌ای از سن پایین وارد فوتبال ملی نشده است. این اتفاق ترسناکی است که نباید به راحتی از آن گذر کنیم.

ابراهیمی تاکید کرد: فوتبال ایران بیشتر از پول به زیر ساخت‌های جدید نیاز دارد. ما در هیچ بخشی پیشرفت نکردیم و فقط پول‌هایی را خرج می‌کنیم که برای یک نفر و اطرافیانش جذاب است. قطعاً هواداران یک باشگاه وقتی ببینند محصول آن باشگاه رشد می‌کند و در تیم‌های بزرگسالان می‌درخشد بیشتر لذت می‌برند و متوجه می‌شوند که یکسری مسائل از قهرمانی هم مهم‌تر است.

«نیمکت‌ها و فضای مجازی بگذارند از فوتبال لذت ببریم». او در بخش پایانی صحبت‌هایش ضمن گفتن این جمله اظهار داشت: غیر از دعوا بگذارید فوتبال هم ببینیم. من منکر تلاش تیم‌ها نمی‌خواهم شوم اما لذت از فوتبال نباید از بین برود. این مهم‌ترین وظیفه ارکان فوتبال است. فضای مجازی هم باید به این موضوع کمک کند. نباید کاری کنند که فوتبال سمی شود.

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