صدیف نوروز سربند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تا آخر تیرماه و از طریق سامانه «سماح» پیش ثبت‌نام متقاضیان سفر زیارتی به کربلا و عتبات عالیات در اربعین حسینی انجام می‌شود تا ثبت مشخصات زائران را شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: چنانچه زائران در پیش ثبت‌نام از طریق سامانه با مشکلی روبه‌رو باشند، می‌توانند به دفاتر زیارتی مراجعه کرده و مراحل ثبت‌نام را انجام دهند.

جانشین مدیرکل حج و زیارت استان اردبیل داشتن گذرنامه و کارت واکسن با تزریق ۲ دز واکسن را از الزامات ثبت‌نام سفر به عتبات عالیات و پیاده‌روی در ایام اربعین حسینی برشمرد و گفت: امیدواریم با همراهی کشور عراق بهترین شرایط در سفر زائران ایرانی به کربلای معلی در ایام اربعین امسال فراهم آید.

نوروز سربند در مورد نحوه ثبت‌نام گروه‌های زیارتی نیز افزود: سرگروه‌ها با ثبت‌نام در این سامانه می‌توانند زیرمجموعه‌های خود را به عنوان سرگروه ثبت‌نام کرده و اطلاعات آنها را در سامانه ارائه کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امیدواریم بهترین شرایط سفر زیارتی به کربلای معلی را در اربعین حسینی شاهد باشیم و بدون محدودیت خاص این سفر با نیات معنوی ارزشمند انجام شود.

نوروز سربند تنها محدودیت را برای بیماران خاص اعلام کرد و ادامه داد: ستاد اربعین از بیماران خاص با توجه به شرایط خاص بیماری کرونا خواسته تا از سفر به کشور عراق خودداری کرده و به حفظ سلامتی خود کمک کنند.

جانشین مدیرکل حج و زیارت استان اردبیل اضافه کرد: امیدواریم اسامی نهایی پذیرش زائران اربعین حسینی از طریق این سامانه اطلاع‌رسانی شده و ما در شهریورماه شاهد اعزام زائران به صورت زمینی، هوایی و یا ریلی باشیم.