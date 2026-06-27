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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

آمادگی ۱۲ دفتر زیارتی در کهگیلویه و بویراحمد برای سفر اربعین

آمادگی ۱۲ دفتر زیارتی در کهگیلویه و بویراحمد برای سفر اربعین

یاسوج- مدیر حج و زیارت کهگیلویه و بویراحمد از آمادگی ۱۲ دفتر زیارتی در استان برای سفر اربعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صدری پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد مرکزی اربعین استان اظهار کرد: ثبت‌نام زائران اربعین حسینی از نهم مردادماه آغاز می‌شود و دستورالعمل اجرایی آن نیز پیش از شروع ثبت‌نام ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به آماده‌سازی ۱۲ دفتر زیارتی در سطح استان افزود: کارشناسان حج و زیارت نیز از روز آغاز ثبت‌نام برای نظارت بر روند کار و سرکشی به دفاتر زیارتی در شهرستان‌ها اعزام خواهند شد.

مدیر حج و زیارت استان از تشکیل کمیته گمشدگان خبر داد و گفت: ۱۵ نفر در این کمیته ثبت‌نام کرده‌اند و در صورت اعلام زمان اعزام، برای خدمت‌رسانی به زائران در عتبات عالیات مستقر خواهند شد.

وی با اشاره به پیگیری‌ها برای استقرار ستاد استان در کربلا اظهار کرد: تلاش می‌شود امسال مدیریت ستاد کربلا به استان واگذار شود و هماهنگی‌های لازم در این زمینه در حال انجام است.

صدری همچنین از مشکلات زیرساختی ارتباطی انتقاد کرد و افزود: قطعی فیبر نوری و اختلال در سامانه‌های مخابراتی طی روزهای اخیر موجب اختلال در روند ثبت‌نام و تخصیص کاروان‌ها شده و این موضوع باید پیش از آغاز ثبت‌نام برطرف شود.

مدیر حج و زیارت استان با اشاره به تجربه ثبت‌نام حدود ۴۰ هزار زائر در سال گذشته تأکید کرد: تداوم مشکلات اینترنتی می‌تواند روند خدمت‌رسانی به زائران را با چالش جدی مواجه کند و انتظار می‌رود مسئولان مخابرات و استانداری برای رفع فوری آن اقدام کنند.

کد مطلب 6872005

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