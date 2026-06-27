آمادگی ۱۲ دفتر زیارتی در کهگیلویه و بویراحمد برای سفر اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صدری پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد مرکزی اربعین استان اظهار کرد: ثبت‌نام زائران اربعین حسینی از نهم مردادماه آغاز می‌شود و دستورالعمل اجرایی آن نیز پیش از شروع ثبت‌نام ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به آماده‌سازی ۱۲ دفتر زیارتی در سطح استان افزود: کارشناسان حج و زیارت نیز از روز آغاز ثبت‌نام برای نظارت بر روند کار و سرکشی به دفاتر زیارتی در شهرستان‌ها اعزام خواهند شد.

مدیر حج و زیارت استان از تشکیل کمیته گمشدگان خبر داد و گفت: ۱۵ نفر در این کمیته ثبت‌نام کرده‌اند و در صورت اعلام زمان اعزام، برای خدمت‌رسانی به زائران در عتبات عالیات مستقر خواهند شد.

وی با اشاره به پیگیری‌ها برای استقرار ستاد استان در کربلا اظهار کرد: تلاش می‌شود امسال مدیریت ستاد کربلا به استان واگذار شود و هماهنگی‌های لازم در این زمینه در حال انجام است.

صدری همچنین از مشکلات زیرساختی ارتباطی انتقاد کرد و افزود: قطعی فیبر نوری و اختلال در سامانه‌های مخابراتی طی روزهای اخیر موجب اختلال در روند ثبت‌نام و تخصیص کاروان‌ها شده و این موضوع باید پیش از آغاز ثبت‌نام برطرف شود.

مدیر حج و زیارت استان با اشاره به تجربه ثبت‌نام حدود ۴۰ هزار زائر در سال گذشته تأکید کرد: تداوم مشکلات اینترنتی می‌تواند روند خدمت‌رسانی به زائران را با چالش جدی مواجه کند و انتظار می‌رود مسئولان مخابرات و استانداری برای رفع فوری آن اقدام کنند.