فروش یک پلاک ثبتی برای هزینه در مترو

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی یک فوریت لایحه شهردار تهران در خصوص مجوز فروش و تصویب معامله یک پلاک ثبتی در هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

ابوالفضل فلاح معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: در ابتدای سال فهرست خانه‌هایی که می‌توانند برای درآمدزایی به فروش برسند مشخص شد.

وی ادامه داد: این پلاک ثبتی یکی از سساختمان‌هایی است که قرار است با فوریت فروخته شود تا برای مترو هزینه شود.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران گفت: این پلاک مصوبه کمیسیون ماده ۵ دارد و تمامی ضوابط قانونی در آن رعایت شده است.

در ادامه یک فوریت لایحه شهردار تهران در خصوص مجوز فروش و تصویب معامله یک پلاک ثبتی با ۱۹ رأی به تصویب رسید.