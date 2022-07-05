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۱۴ تیر ۱۴۰۱، ۹:۳۰

اعضای کنگره آمریکا:

بایدن مانع توسعه شهرک سازی رژیم صهیونیستی شود

بایدن مانع توسعه شهرک سازی رژیم صهیونیستی شود

اعضای کنگره آمریکا از رئیس جمهوری این کشور خواستند که مانع توسعه شهرک سازی رژیم صهیونیستی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، ۳۱ عضو کنگره آمریکا از جو بایدن رئیس جمهوری این کشور خواستند با پروژه جدید شهرک سازی رژیم صهیونیستی در منطقه E۱ مخالفت کند و به این رژیم فشار بیاورد تا این پروژه را متوقف نماید.

براساس این گزارش، اعضای کنگره آمریکا در نامه‌ای به رهبری مارک پوکان و جان شاکوفسکی، از جوبایدن خواستند که توسعه شهرک سازی رژیم صهیونیستی در منطقه E۱ را خط قرمز آمریکا اعلام کند.

نمایندگان کنگره آمریکا در این نامه از وزیر امور خارجه این کشور نیز خواستند تا از هر ابزار دیپلماتیکی که در اختیار دارد برای منصرف کردن رژیم صهیونیستی از توسعه شهرک سازی به ویژه قبل از سفر بایدن به این رژیم استفاده نماید.

گفتنی است، چندی پیش سازمان ملل متحد در خصوص اجرای طرح جدید شهرک سازی اعلام شده از سوی مقامات رژیم صهیونیستی در منطقه E۱ هشدار داد و آن را باعث قطع ارتباط شمال و جنوب کرانه باختری و مانعی جدی برای تأسیس کشور قابل سکونت فلسطین اعلام کرد.

کد مطلب 5530973

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