آذربایجان غربی در سرانه ورزشی در رتبه ۲۵ کشوری قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد بیرامی دوشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه نسبت به جمعیت استان سرانه ورزشی استان کمتر است و در جایگاه ۲۵ کشوری قرار داریم، افزود: سرانه ورزشی استان ۶٢ سانتی متر است که ۴۶ سانتی متر آن در اختیار اداره کل و ١۶ سانتی متر هم مربوط به سایر ارگان‌های دولتی است.

وی با بیان اینکه هم اکنون گفتمان جدید ما در حوزه ورزش و جوانان به نگاه توسعه‌ای و شتاب بخشی به امورات تغییر کرده و هدف ما دستیابی به وضعیت مطلوب است، ادامه داد: بحث ظرفیت سازی از دیگر موضوعات مهمی است که به آن توجه می‌کنیم و در این خصوص استفاده از تمامی ظرفیت‌های ورزش و حوزه جوان شهرستان‌ها و همچنان ارگان‌های مختلف استان و همچنین بحث استعدادیابی علمی و نوین در دستورکار قرار گرفته است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی اضافه کرد: تاکنون ۱۰ هزار و ۳۰۱ ورزشکار بیمه شده در استان داریم ضمن اینکه در ۳ ماهه سال جاری تعداد ۵۰ مورد مجوز تأسیس باشگاه ورزشی و تعداد ۳۰ مورد مجوز تمدید برای باشگاه‌های استان صادر شده است.

بیرامی همچنین گفت: در سفر اخیر ریاست جمهوری و هیأت دولت به استان یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه بخش ورزش و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ورزشی استان اختصاص یافت و قرار است برای تکمیل ۱۰۰ پروژه ورزشی هزینه شود.

برنامه‌ریزی برای افتتاح ۲۲ پروژه ورزشی در سال جاری

شهرام عباسی رئیس گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی افزود: در حال تکمیل ۲۲ پروژه ورزشی برای افتتاح در سال جاری هستیم ضمن اینکه ۹۷ پروژه فعال در دست اجرا در استان وجود دارد که ۶۵ پروژه از محل اعتبارات استانی و ۳۲پ روژه از محل اعتبارات ملی تأمین اعتبار می‌شوند.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۵۴ درصدی این پروژه‌های اظهار کرد: ۶ پروژه راکد ورزشی استان در سال جاری دوباره فعال شده و سال گذشته ۱۴ مورد پروژه علی رغم مشکلات اعتباری افتتاح شد.

سرپرست گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای هم در جمع خبرنگاران گفت: هم اکنون ۱۰ هزار و ۳۰۱ ورزشکار در استان بیمه شده ورزشی هستند و در طی سه ماه اخیر ۱۶ مدال کشوری، ۲ مدال بین المللی، ۴ مدال آسیایی، ۵ مدال جهانی کسب شده و ۶۲ ورزشکار نیز به تیم‌های ملی دعوت شده‌اند.

سعید خوشبخت ادامه داد: هم اکنون ۵۱ هیئت ورزشی در استان فعالیت دارند و در طی سه ماه اخیر ۴۶ ورزشکار نیز به عضویت تیم‌های ملی درآمده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: میزبانی مسابقات تنیس گرید ۵ جوانان ITF در ارومیه و دیدار دوستانه هاکی با ترکیه در نقده میزبانی‌های بین المللی استان در زمینه ورزش بوده است، همچنین استان میزبان ۷ اردوی تیم‌های ملی در ارومیه، نقده و خوی بوده است.

۱۵ بانوی ورزشکار عضو تیم‌های ملی

رئیس گروه هماهنگی ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی گفت: هم اکنون ۳ رئیس هیئت‌های ورزشی استان (شطرنج، اسکیت و بیماران خاص) از بین بانوان انتخاب شده و در بین هیئت‌های شهرستانی، رئیس ۵۱ هیأت نیز از بین بانوان است.

پیامی گفت: هم اکنون ۵ هزار و ۱۳۷ ورزشکار از بین بانوان در استان سازمان یافته و در حال حاضر ۱۵ ورزشکار بانو نیز به عضویت تیم‌های ملی در آمده‌اند.

حبیب الله قربانی رئیس گروه ورزش روستایی و بومی و محلی گفت: هم اکنون ۲۹۳ خانه ورزش روستایی در استان تجهیز شده و امسال ۳۳ مورد مسابقه فوتبال و فوتسال روستاییان و ۳ مورد مسابقات والیبال روستاییان برگزار شده است.

رئیس گروه ورزش روستایی و بومی و محلی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی اضافه کرد: برگزاری ۶ جشنواره، ۳ نمایشگاه، ۴۷ مسابقه و همایش و یک کارگاه آموزشی در سال جاری انجام گرفته است.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی نیز در این نشست خبری گفت: در حال حاضر ۱۴۱ سمن مجوزدار در استان فعالیت دارند ضمن اینکه ۱۵ مرکز مشاوره فعال هستند.

محمدحسین حسنی افزود: برگزاری ۱۶ کارگاه آموزشی در سال جاری در خصوص ازدواج، برگزاری ۳۲۴۸ ساعت مشاوره رایگان ازدواج در سال گذشته، آموزش مهارتی ۴ هزار سرباز در پادگان‌های مالک اشتر و امام سجاد در سال اخیر و پرداخت ۴۷ هزار وام و تسهیلات ازدواج از مهم‌ترین عملکردهای حوزه جوانان بوده است.