عربستان به دنبال توسعه از مسیر غیر نفت

به گزارش خبرگزاری مهر آخرین داده‌های شاخص S&P حاکی از بهبود شدید فضای کسب‌وکار در اقتصاد بخش خصوصی غیرنفتی عربستان در ماه ژوئن است، به طوریکه کسب‌وکارهای جدید با بالاترین نرخ در ۸ ماه گذشته رشد کردند.

این گزارشی اضافه کرد که نرخ تورم هزینه نهاده‌های تولید به بالاترین حد خود در ۲۲ ماه گذشته رسید و باد مخالف عرضه جهانی منجر به تداوم افزایش قیمت سوخت و مواد اولیه شد.

داده‌های منتشر شده توسط این شاخص نشان می‌دهد که علاوه بر افزایش شدید تولید، شرکت‌های تولیدکننده غیرنفتی خوش‌بینی بیشتری نسبت به فعالیت‌های آتی در ماه ژوئن نشان دادند، زیرا اطمینان به قوی‌ترین سطح از ابتدای سال ۲۰۲۱ رسیده است.

چشم انداز مثبت آینده منجر به افزایش دیگری در اشتغال و انباشت موجودی کالاهای با کمبود عرضه شد.S&P Global PMI برای عربستان سعودی بالاتر از سطح خنثی ۵۰ واحدی ثبت کرد و در ژوئن گذشته به ۵۷ واحد افزایش یافت، در مقایسه با ۵۵.۷ واحد در ماه می. در سال ۲۰۲۲، در ژوئن بالاترین میزان از اکتبر ۲۰۲۱ و کمی بالاتر از میانگین بلندمدت ۵۶.۸ امتیازی را به ثبت رساند.

بر اساس آخرین داده‌های مطالعه، شرایط کسب و کار با افزایش شدیدتر در جریان سفارشات جدید بهبود یافت. رشد فروش برای دومین ماه متوالی بازگشت.