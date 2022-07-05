به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری ضمن بازدید از نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی‌های شهری تهران ۱۴۰۱ با حضور در غرفه اداره کل محیط زیست در جریان آخرین دستاوردها و اقدامات در حوزه محیط زیست شهری، قرار گرفت.

نایب رئیس شورای شهر تهران از اطلس تهیه شده با عنوان شناسایی و پایش منابع آلاینده محیط زیست شهر تهران، بازدید کرد و بر ضرورت تداوم اجرای این طرح و پایش مستمر آلاینده‌های شهری تاکید کرد.

وی در پایان بر نقش تأثیرگذار اقدامات فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های تجارب کشورهای خارجی و توسعه تعاملات و هم افزایی با نخبگان در این نمایشگاه تاکید کرد.