به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام ارشد دولت پاکستان که نخواست نامش فاش شود به اِکسپرس تریبیون اعلام کرد که حدود ۱۲ کشور در ماه مارس در آستانه به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان در افغانستان بودند؛ اما به خاطر پایبند نبودن مقامات کابل به وعده های خود به ویژه در خصوص عدم بازگشایی مدارس دخترانه در این کشور، از این کار صرف نظر کردند.

این رسانه بدون اشاره به اسامی کشورهای مذکور در این باره اعلام کرد که برخی از این کشورها مانند پاکستان این آمادگی را داشتند که دولت موقت طالبان را به رسمیت بشناسند تا از این طریق سایر کشورها نیز به این کار تشویق شوند.

این مقام ارشد دولت پاکستان اضافه کرد که تنها دولت کنونی در کابل مقصر اصلی از دست دادن این فرصت بوده و لذا باید خود را سرزنش کند.

این رسانه در این باره افزود: طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان به جامعه جهانی قول داده بود که دولت فراگیری تشکیل داده، اجازه آموزش برای دختران را فراهم کند و مانع از استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان بشود.

به گزارش اِکسپرس تریبیون، «آنالنا بائربوک» وزیر امور خارجه آلمان در سفری که ماه ژوئن به پاکستان داشت، واکنش تندی به حاکمیت طالبان در افغانستان انجام داد و گفت که این کشور جنگ زده در «مسیر اشتباهی» پیش می رود.

این در حالیست که ملاهبت الله آخند زاده رهبر طالبان در نشست علمای افغانستان که هفته گذشته برگزار شد، اعلام کرد که جهان به آسانی دولت جاری در افغانستان را نخواهد پذیرفت.

وی در این باره گفته بود: دنیا به آسانی دولت جدید را نخواهد پذیرفت و اگر ما حدود شرعی را رعایت کنیم، این مقابله بیشتر نیز می‌ شود.

گفتنی است که تا کنون هیچ کشوری دولت موقت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته است.