  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۲۱:۴۶

وزارت معارف دولت موقت طالبان خبر داد؛

تکذیب بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان

تکذیب بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان

وزارت معارف دولت موقت طالبان امروز اخبار منتشره پیرامون بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کابل تایمز، وزارت معارف دولت موقت طالبان در افغانستان امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای به اخبار منتشره در خصوص بازگشایی مدارس دخترانه در این کشور واکنش نشان داد و آن را غیرواقعی توصیف کرد.

سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان با رد این موضوع گفت که چنین بیانیه ای از طرف آنها منتشر نشده است.

این در حالیست که پیشتر برخی رسانه ها ادعا کرده بودند که طالبان قرار است پنجشنبه هفته جاری تصمیم ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر این گروه در خصوص بازگشایی مدارس دخترانه را اعلام کند.

طالبان تا کنون برای چندمین بار است که وعده بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان را داده است.

کد مطلب 5536953

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها