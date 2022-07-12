تکذیب بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کابل تایمز، وزارت معارف دولت موقت طالبان در افغانستان امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای به اخبار منتشره در خصوص بازگشایی مدارس دخترانه در این کشور واکنش نشان داد و آن را غیرواقعی توصیف کرد.

سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان با رد این موضوع گفت که چنین بیانیه ای از طرف آنها منتشر نشده است.

این در حالیست که پیشتر برخی رسانه ها ادعا کرده بودند که طالبان قرار است پنجشنبه هفته جاری تصمیم ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر این گروه در خصوص بازگشایی مدارس دخترانه را اعلام کند.

طالبان تا کنون برای چندمین بار است که وعده بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان را داده است.