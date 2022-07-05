۱۴ عنوان رشته جدید مشمول مشاغل حوزه حقوق ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، اصغر کشتکار با اعلام این خبر افزود: با توجه به نگاه ویژه دانشگاه جامع علمی کاربردی به مشاغل آینده و مشاغل نوظهور، این دانشگاه در ثبت نام پذیرش دوره‌های کارشناسی ناپیوسته خود برای مهرماه ۱۴۰۱، با تصویب بیش از ۶۰ عنوان برنامه درسی جدید، اقدام نمود که اقبال عمومی مخاطبان نشان می‌دهد می‌بایست ظرفیت‌هایمان در رشته‌های مورد اقبال عمومی، افزایش دهیم.

وی افزود: در این زمینه، آموزش عالی کشور می‌بایست برای شناسایی شغل‌های آینده، کار زیادی انجام دهد.

کشتکار در ادامه اظهار داشت: پتانسیل‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی به گونه‌ای است که می‌تواند از عهده این کار برآید و برای ایجاد اشتغال مولد در کشور با توجه به مشاغل آینده، یاری رسان دولت باشد.

قائم مقام رئیس و سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی تصریح کرد: در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین با توجه به جهت گیری های بازار کار در ابعاد ملی و بین المللی، همچنین بازار اشتغال کشور و با توجه به مأموریت و رسالت دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل سهیم و مؤثر در ایجاد اشتغال و تأمین نیروی انسانی میانی کشور، در چهارچوب برنامه تحولی نیاز آفرینی، پس از جمع آوری و پردازش اطلاعات بازار کار با رویکرد شناسایی، طبقه بندی مشاغل موجود و آینده کشور به ویژه با تاکید بر مشاغل نوظهور و کم سرمایه بر و با بهره گیری از منابع اطلاعاتی متعدد، از طریق تشکیل کمیته‌های علمی تخصصی با حضور متخصصان حوزه‌های شغلی و متخصصان موضوعی، بیش از ۱۲۰ عنوان رشته جدید از طریق تحلیل حوزه‌های شغلی و استخراج شایستگی هریک از مشاغل، احصاء و به تصویب رسید.

وی افزود: نظر به اهمیت جایگاه و نقش صنعت فناوری اطلاعات و رایانه و کاربرد این صنعت در اکثریت حوزه‌های شغلی و ضرورت توجه جدی به مشاغل نوظهور، ۴۱ عنوان برنامه درسی جدید در حوزه‌های مختلف شغلی این صنعت نظیر تولید محتوای دیجیتالی، پشتیبانی وب و شبکه‌های اجتماعی، اینترنت اشیا، داده کاوی، کسب و کارهای دیجیتالی، رایانش ابری، علوم داده، امنیت و دفاع سایبری، امنیت اطلاعات، طراحی و مدیریت پایگاه داده و … اختصاص و تصویب شده است.

قائم مقام رئیس و سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه اظهار داشت: در همین راستا و با توجه تنوع و تکثر مشاغل آینده به بخش ورزش و سلامت، ۴۹ عنوان دوره به طور تخصصی به عرصه‌های مختلف ورزشی و با تمرکز به مشاغل مربیگری و داوری نظیر مربیگری و داوری ورزش‌های سوارکاری، فوتبال، بسکتبال، والیبال، وزنه برداری، پرورش اندام، فوتسال، کاراته و ۲ رشته نیز مربوط به تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی در بخش رادیوگرافی و دندانپزشکی می‌باشد.

کشتکار تصریح کرد: نظر به اهمیت تفکر تخصص گرایی و مهارت آموزی در عرصه‌های مختلف شغلی حقوق، ۱۴ عنوان رشته جدید مشمول مشاغل این حوزه به ویژه حقوق فناوری اطلاعات، حقوق بیمه، حقوق بازار سرمایه، حقوق ساختمان، حقوق گردشگری، حقوق داوری و… می‌باشد.

وی در ادامه بیان کرد: در حوزه‌های شغلی انرژی و صنعت برق، ۵ برنامه درسی نظیر اتوماسیون صنعتی، انرژی‌های تجدید پذیر، در حوزه مکانیک ۴ برنامه درسی مثل تعمیر و بهره برداری دستگاه‌های آب شیرین کن و گیربکس، در حوزه طلا و جواهر یک برنامه درسی در زمینه تولید صنعتی زیورآلات، در سایر حوزه‌ها ۱۶ برنامه درسی در زمینه طراحی و توسعه برند، مدیریت امور اداری و منابع انسانی، مدیریت فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مهندسی فناوری حریق، مهندسی فناوری شهرسازی، راهبری قطار شهری، موسیقی نوازندگی ساز زهی، نوازندگی ساز بادی، نوازندگی پیانو، نوازندگی ساز کوبه ای و آواز تلفیقی، زبان چینی، مهندسی فناوری صنایع غذایی- تضمین کیفیت، دیپلماسی بشردوستانه، کوچینگ کسب وکار و کوچینگ شغلی به تصویب رسیده است.

کشتکار در خاتمه اظهار داشت: باتوجه به استقبال زیاد از رشته‌های جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی، انتظار می‌رود دست اندرکاران آموزش عالی کشور فعالیت‌های جدیدی برای طراحی و تدوین رشته‌های جدید باتوجه به مشاغل جدید انجام دهند تا هم در این پذیرش و هم در پذیرش‌های آتی بتوانیم پاسخگوی استقبال مردم باشیم.