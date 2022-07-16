تصویب بیش از ۴۷ عنوان برنامه درسی جدید کاردانی علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، اصغر کشتکار با اعلام این خبر اظهار داشت: این دانشگاه بنا بر رسالت و مأموریت خود و همسو با سیاست‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تقویت و توسعه دوره‌های مهارتی آموزش عالی مطابق با نیاز فعلی و آینده مشاغل، اقدام به تدوین و تصویب بیش از ۴۷ عنوان برنامه درسی جدید در مقطع کاردانی برای پذیرش مهرماه ۱۴۰۱ نموده که اقبال عمومی داوطلبان در این پذیرش به ویژه در دوره‌های جدید حکایت از نگاه جامعه به ضرورت مهارت آموزی و کسب دانش کاربردی است.

کشتکار افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی بنا دارد در چهارچوب برنامه تحولی نیازآفرینی و با مشارکت متولیان حوزه‌های شغلی و با مطالعه و پردازش اطلاعات بازارکار، مستمراً نیازهای آموزشی را شناسایی و تولید برنامه‌های درسی جدید به ویژه با تاکید بر مشاغل نوظهور و مشاغل آینده را به صورت جدی دنبال نماید.

وی تصریح کرد: پتانسیل‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی به گونه‌ای است که می‌تواند از طریق ارائه آموزش‌های عالی شغل محور، برای ایجاد اشتغال مولد در کشور و کمک به رفع معضل بیکاری، در زیست بوم اشتغال کشور نقش آفرینی کند.

قائم مقام رئیس و سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: نظر به اهمیت جایگاه و نقش صنعت فناوری اطلاعات و رایانه و کاربرد این صنعت در اکثریت حوزه‌های شغلی و ضرورت توجه جدی به مشاغل نوظهور و اشتغال زا، ۲۱ عنوان برنامه درسی جدید در سطح تکنسینی این حوزه شغلی تصویب شده است.

کشتکار در ادامه اظهار داشت: در همین راستا باتوجه تنوع و تکثر مشاغل آینده در حوزه ورزش و تربیت بدنی نیز رشته‌های جدیدی تصویب شده است که متقاضیان با مراجعه به دفترچه راهنمای ثبت نام دوره‌های کاردانی می‌توانند باتوجه به علاقه مندی‌های خود، رشته مورد نظرشان را ثبت نام نمایند.

سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در خاتمه اظهار داشت: توجه دانشگاه به صنعت برق و به ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره مندی از متخصصان و صاحب نظران این حوزه شغلی، موجب تصویب دوره‌های جدید در این صنعت شده است.

ثبت نام دوره‌های کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی تا ۲۶ تیرماه ادامه دارد و داوطلبان می‌توانند در مهلت مقرر جهت مطالعه دفترچه راهنما و ثبت‌نام در پذیرش به سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org و یا سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی به آدرس www.uast.ac.ir مراجعه نمایند.