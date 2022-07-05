به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارتش، امیر علیرضا صباحی‌فرد با حضور در منطقه پدافند هوایی جنوب شرق از بخش‌های مختلف این یگان بازدید کرد.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، این نیرو را در دستیابی به تجهیزات پیشرفته پیشگام دانست و اظهار داشت: پدافند هوایی ارتش با تکیه بر توان داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت تخصص و تعهد خود، پیشرفت‌های بسیار چشمگیر را در زمینه علوم پدافندی کسب کرده است و دشمنان از این پیشرفت انگشت به دهان مانده‌اند.

وی افزود: ما تجهیزاتی در داخل کشور می‌سازیم که در لبه فناوری قرار دارد و این را دشمنان می‌دانند چرا که آنها مدام قدرت ما را رصد می‌کنند و می‌دانند در چند سال اخیر چه توانمندی‌های بومی به توان رزم نیروی پدافند هوایی اضافه شده است، این پیشرفت‌ها سبب شده حرف اول را در منطقه بزنیم و در دنیا حرف برای گفتن داشته باشیم.

امیر صباحی‌فرد با بیان اینکه حفظ آمادگی رزمی و تقویت توان دفاعی این نیرو همواره با صیانت از آسمان کشورمان بدون وقفه و در طول شبانه روز در حال اجرا است، تصریح کرد: ما دشمنان را فراتر از مرزها کشف، رصد و شناسایی می‌کنیم و هرگونه حرکت نابجا و اشتباهی با پاسخ کوبنده غیور مندان پدافند هوایی مواجه خواهد شد.