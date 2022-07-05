مبارزه با آفت برگ خوار بلوط در هرهکتارنیازمند۴۰میلیون ریال اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی نوبخت بعدازظهر سه شنبه در بازدید از جنگل‌های بلوط در کهگیلویه و بویراحمد افزود: برای مبارزه با آفت جنگل‌های زاگرس کمیته‌ای تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه آفت برگ خوار بلوط به علت افزایش درجه حرارت و کاهش و رطوبت تنش‌های اقلیمی، طغیان کرده است، گفت: از سوی مجلس شورای اسلامی و از محل اعتبارات طرح صیانت زاگرس ۱۶۸ میلیارد ریال اعتبار اولیه برای مبارزه با آفت پروانه برگ‌خوار سفید در جنگل‌های کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافته است.

نوبخت اظهار داشت: ۲۶ هزار هکتار از جنگل‌های کهگیلویه و بویراحمد دچار آفت پروانه برگ‌خوار سفید شده و به علت چند نسل بودن این آفت، در یک بازه زمانی کم، سطح وسیعی از جنگل‌های بلوط را آلوده می‌کند.