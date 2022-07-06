شناسایی سویه BA۵ در ایران/ احتمال دو رقمی شدن فوتی ها

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی، به روند افزایشی موارد ابتلاء به کرونا در کشور اشاره کرد و گفت: آنچه مسلم است، موارد ابتلاء از نوع اومیکرون بوده و زیر سویه BA۵ در ایران شناسایی شده است.

وی با عنوان این مطلب که زمزمه‌های موج جدید بیماری در کشور به گوش می‌رسد، افزود: امیدواریم که موج جدیدی در پیش نباشد.

معاون درمان وزارت بهداشت به پیش بینی وضعیت بیماری در موج جدید احتمالی در کشور اشاره کرد و گفت: به طور مثال، اگر در موج قبلی یک میلیون ابتلاء داشته ایم، در موج جدید ۲۰۰ هزار نفر خواهد بود. یعنی شدت موج جدید احتمالی، کمتر از موج قبلی است.

کریمی به موارد بستری و فوتی اشاره کرد و افزود: معمولاً، یک تا دو ماه طول می‌کشد که آثار موج جدید نمایان شود و افزایش موارد بستری و به دنبال آن، فوتی‌ها، دو تا سه هفته بعد از بستری‌ها رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: سه رقمی شدن مرگ‌های روزانه را پیش بینی نمی‌کنیم، اما احتمال دو رقمی شدن فوتی‌های روزانه وجود دارد.

معاون درمان وزارت بهداشت، بر تزریق دوز یادآور واکسن کرونا برای افرادی که ۳ دوز واکسن زده اند، تاکید کرد و گفت: کسانی که ۶ ماه از تزریق دوز سوم واکسن آنها گذشته است، لازم است دوز یادآور را بزنند.

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