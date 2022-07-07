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۱۷ تیر ۱۴۰۱، ۱:۴۳

تماس تلفنی امیرعبداللهیان با نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت

تماس تلفنی امیرعبداللهیان با نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت

وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه و در آستانه عزیمت سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست زائران ایرانی خانه خدا به عربستان با وی به صورت تلفنی گفت و گو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان روز پنجشنبه و در آستانه عزیمت حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست زائران ایرانی خانه خدا در یک تماس تلفنی برای وی آرزوی سلامتی و همچنین برای حجاج بیت الله الحرام موفقیت و قبولی اعمال مسئلت کرد.

دکتر امیر عبداللهیان در این گفتگو ابراز امیدواری کرد برنامه‌های پیش بینی شده از سوی بعثه مقام معظم رهبری برای برگزاری شایسته حج برای حجاج ایرانی بیت الله الحرام به خوبی به پیش رفته و حجاج کشورمان به سلامت به کشور بازگردند.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین گزارشی از روند اخذ روادید از عربستان ارائه نمود.

کد مطلب 5533327

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