  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۱۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۲۴

همزمان با شب و روز شهادت غریب کوفه؛

مراسم عزاداری حضرت مسلم در حرم حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود

مراسم عزاداری حضرت مسلم در حرم حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود

جمعه ۱۷ تیرماه بعد از نماز عشا مصادف با شب شهادت حضرت مسلم بن عقیل مراسمی با سخنرانی حجت الاسلام عبدالحسین بندانی نیشابوری و مداحی علی اکبر حائری در حرم حضرت معصومه(س) برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم سالروز شهادت حضرت مسلم بن عقیل در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش جمعه ۱۷ تیرماه بعد از نماز عشا مصادف با شب شهادت حضرت مسلم مراسمی با سخنرانی حجت الاسلام عبدالحسین بندانی نیشابوری و مداحی علی اکبر حائری در شبستان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

صبح روز شهادت نیز از ساعت ۱۱:۳۰ مراسمی با سخنرانی حجت الاسلام هدایت و مداحی علی پاک زمان در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار خواهد شد.

ظهر روز شهادت حضرت مسلم بن عقیل نیز بعد از نماز ظهر یاسین شیخ زاده مرثیه خوانی خواهد کرد و در ادامه از ساعت ۱۷ دعای عرفه در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر بانوی کرامت قرائت خواهد شد.

گفتنی است این مراسم به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی حرم مطهر بانوی کرامت و همچنین سایت‌های تکیه و هیأت آنلاین منعکس می‌شود.

کد مطلب 5533391
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها