به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم سالروز شهادت حضرت مسلم بن عقیل در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش جمعه ۱۷ تیرماه بعد از نماز عشا مصادف با شب شهادت حضرت مسلم مراسمی با سخنرانی حجت الاسلام عبدالحسین بندانی نیشابوری و مداحی علی اکبر حائری در شبستان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

صبح روز شهادت نیز از ساعت ۱۱:۳۰ مراسمی با سخنرانی حجت الاسلام هدایت و مداحی علی پاک زمان در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار خواهد شد.

ظهر روز شهادت حضرت مسلم بن عقیل نیز بعد از نماز ظهر یاسین شیخ زاده مرثیه خوانی خواهد کرد و در ادامه از ساعت ۱۷ دعای عرفه در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر بانوی کرامت قرائت خواهد شد.

گفتنی است این مراسم به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی حرم مطهر بانوی کرامت و همچنین سایت‌های تکیه و هیأت آنلاین منعکس می‌شود.