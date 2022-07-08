خشم کاربران از انتخاب خطیب نزدیک به صهیونیستها برای عرفه

به گزارش خبرگزاری مهر، روسیاالیوم گزارش داد: انتخاب «محمد العیسی» از سوی آل سعود به عنوان خطیب روز عرفه که از او به عنوان فردی نزدیک به چهره‌های یهودی یاد می‎شود با جنجال همراه شد و خشم کاربران را به دنبال داشت.

بر اساس این گزارش، ریاست امور حرمین شریفین در عربستان، «محمد العیسی»، دبیرکل انجمن جهان اسلام و از اعضای هیات علمای عربستان را به عنوان خطیب روز عرفه در این کشور مشخص کرد که با جنجال فراوان در شبکه‌های اجتماعی همراه شد.

منتقدان این انتخاب، با انتشار عکس‌هایی از العیسی در کنار حاخام‌های یهودی، وی را از چهره‌هایی دانستند که برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تلاش کرده است.

فعالان شبکه‌های اجتماعی در کشورهای مختلف عربی با راه‌اندازی هشتگ #انزلوا_العیسی_من_المنبر (العیسی را از منبر پایین بیاورید) مخالفت خود را با انتخاب وی به عنوان خطیب روز عرفه در عربستان اعلام کردند.

این فعالان در مطالب خود از نمازگزاران و حجاج خواستند از اقامه نماز به امامت محمد العیسی امتناع کنند.

این افراد همچنین انتخاب چنین چهره‌ای برای بزرگترین تجمع سالیانه مسلمانان را جنایتی بزرگ خواندند.

روسیاالیوم گزارش داد:محمد العیسی در ژانویه ۲۰۲۰ همزمان با مراسمی درباره هولوکاست از اردوگاه آشویتس در لهستان بازدید کرد، همچنین وی تاکنون دیدارهای مختلفی با چهره‌های یهودی داشته است.