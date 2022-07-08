دیدار وزیر بهداشت با مردم کامیاران

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی روز جمعه در جریان سفر رئیس جمهور به استان کردستان به عنوان نماینده هیأت دولت وارد شهرستان کامیاران شد و در بدو ورود با حضور در مزار شهدای شهرستان، نسبت به مقام والای شهدا ادای احترام کرد.

وی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور با جمعی از مردم شهرستان کامیاران به طور مستقیم دیدار کرد و از نزدیک در جریان موضوعات و مشکلات مردم قرار گرفت.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی در دیدار چهره به چهره با مردم شهرستان کامیاران به بررسی دقیق مشکلات مردم پرداخت و دستورات لازم برای رسیدگی کامل به موضوعات مطرح شده را صادر کرد.

وی در ادامه این سفر از پروژه ایستگاه پمپاژ آب سد گاوشان به اراضی خامسان نیز بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت پروژه قرار گرفت.

دیدار با خانواده یکی از شهدای کامیاران از دیگر برنامه‌های عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نماینده ویژه رئیس جمهوردر سفر به این شهرستان بود.

استان کردستان امروز جمعه میزبان سفر استانی آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و هیأت همراه است.

دیدار عمومی با اقشار مختلف مردم شهرستان سقز، نشست با روحانیون استان، دیدار با مردم سنندج در ورزشگاه ۶ هزار نفری ۲۲ گولان، شرکت در جلسه شورای اداری و نشست خبری با اصحاب رسانه از برنامه‌های سفر یک روزه رئیس جمهور به کردستان است.

وزیر آموزش و پرورش، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، وزیر جهاد کشاورزی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، رئیس دفتر رئیس جمهور، مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، آیت الله رئیسی را در این سفر همراهی می‌کنند.