به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام وعد مرادبیگی در خطبه‌های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: باید نقاط قوت دولت همچون ارتباطات سیاسی و حمایت‌های دولت به خوبی اطلاع رسانی شود تا نارضایتی در مردم به وجود نیاید.

وی پرداخت ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبلی از اقدامات خوب این دولت دانست و افزود: باید دولت امروز، با نظارت مستمر و دقیق از کارخانه تا بازار جلوی گرانی‌های سودجویان و محتکران را بگیرد.

مرادبیگی با اشاره به خدمات و تلاش‌های دولت در جراحی اقتصادی و تلاش برای رفع مشکلات مردم، گفت: امروز باید رسانه‌ها در تبیین و تشریح اقدامات دولت تلاش بیشتری نشان دهند.

امام جمعه موقت ایلام در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حجاب و عفاف در جامعه اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: حجاب یکی از احکام الهی است و باید در جامعه اسلامی این فریضه که تکلیف دینی و شرعی ما مسلمانان است به درستی رعایت شود.

حجت الاسلام مرادبیگی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک عید قربان از نمازگزاران خواست تا با شرکت در روز عرفه در این مراسم باشکوه شرکت کنند چرا که با دعا و نیایش برکات آسمانی بر جامعه نازل شد.