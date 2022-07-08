روز عرفه در کرمانشاه هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، با فرا رسیدن روز عرفه هیئت‌های مذهبی کرمانشاهی با برپا کردن مراسم قرائت دعای عرفه، زمینه دعا و استغفار کرمانشاهیان را آماده کردند.

در ادامه در نظر داریم در راستای دسترسی بهتر، سریع‌تر و همچنین مدیریت زمان مخاطبان نشانی و ساعت برگزاری برخی از مراسم‌های شاخص قرائت دعای عرفه را در اختیار مخاطبان قرار دهیم.

مسجد حاج شهبازخان- هیئت ریحانه الحسین (ع)

مداحان: حاج مهدی محمدی

زمان: شنبه ۱۸ تیرماه ساعت ۱۶:۳۰

مکان: خیابان مدرس، مسجد حاج شهبازخان

حسینیه شهدا

سخنران: حجت الاسلام محمد رسول کرمی

مداحان: حاج مجتبی رمضانی-حاج حسین نیری-حاج مهدی جانجانی

زمان: شنبه ۱۸ تیرماه ساعت ۱۷

مکان: باغ فردوس-گلزار شهدا- حسینیه شهدا

حسینیه باب الحوائج موسی بن جعفر

مداحان: حاج بهمن جمیاری- حاج اکبر پروینی-کربلایی علی رحیم پور

زمان: شنبه ۱۸ تیرماه ساعت ۱۷

مکان: خیابان شهدای اشکل تلخ (برزه دماغ) - دالان پیری

مسجد کوکب رشیدی

مداحان: کربلایی علی ملک زاده

زمان: شنبه ۱۸ تیرماه ساعت ۱۸:۳۰

مکان: خیابان سی متری اول-مسجد کوکب رشیدی

مسجدرضوی

مداحان: حاج سید مرتضی حسینی- کربلایی علی خالیگران-کربلایی سجاد ویسی پور

زمان: شنبه ۱۸ تیرماه ساعت ۱۷

مکان: شهرک معلم- میدان حافظ مسجد رضوی

امامزاده ابراهیم کرمانشاه

سخنران: حجت الاسلام سید احمد دارستانی

مداحان: حاج یزدان ناصری- کربلایی یوسف یوسفوند

زمان: شنبه ۱۸ تیرماه ساعت ۱۵:۳۰

مکان: طاقبستان- آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع)

حرم مطهر احمد بن اسحاق-سرپل ذهاب

سخنران: حجت الاسلام فاطمی نسب

مداحان: قطره‌ای، احمدی و پیری

زمان: شنبه ۱۸ تیرماه ساعت ۱۵

مکان: آستان مقدس احمد بن اسحاق (ره)

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