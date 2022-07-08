روز عرفه در کرمانشاه هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، با فرا رسیدن روز عرفه هیئتهای مذهبی کرمانشاهی با برپا کردن مراسم قرائت دعای عرفه، زمینه دعا و استغفار کرمانشاهیان را آماده کردند.
در ادامه در نظر داریم در راستای دسترسی بهتر، سریعتر و همچنین مدیریت زمان مخاطبان نشانی و ساعت برگزاری برخی از مراسمهای شاخص قرائت دعای عرفه را در اختیار مخاطبان قرار دهیم.
مسجد حاج شهبازخان- هیئت ریحانه الحسین (ع)
مداحان: حاج مهدی محمدی
زمان: شنبه ۱۸ تیرماه ساعت ۱۶:۳۰
مکان: خیابان مدرس، مسجد حاج شهبازخان
حسینیه شهدا
سخنران: حجت الاسلام محمد رسول کرمی
مداحان: حاج مجتبی رمضانی-حاج حسین نیری-حاج مهدی جانجانی
زمان: شنبه ۱۸ تیرماه ساعت ۱۷
مکان: باغ فردوس-گلزار شهدا- حسینیه شهدا
حسینیه باب الحوائج موسی بن جعفر
مداحان: حاج بهمن جمیاری- حاج اکبر پروینی-کربلایی علی رحیم پور
زمان: شنبه ۱۸ تیرماه ساعت ۱۷
مکان: خیابان شهدای اشکل تلخ (برزه دماغ) - دالان پیری
مسجد کوکب رشیدی
مداحان: کربلایی علی ملک زاده
زمان: شنبه ۱۸ تیرماه ساعت ۱۸:۳۰
مکان: خیابان سی متری اول-مسجد کوکب رشیدی
مسجدرضوی
مداحان: حاج سید مرتضی حسینی- کربلایی علی خالیگران-کربلایی سجاد ویسی پور
زمان: شنبه ۱۸ تیرماه ساعت ۱۷
مکان: شهرک معلم- میدان حافظ مسجد رضوی
امامزاده ابراهیم کرمانشاه
سخنران: حجت الاسلام سید احمد دارستانی
مداحان: حاج یزدان ناصری- کربلایی یوسف یوسفوند
زمان: شنبه ۱۸ تیرماه ساعت ۱۵:۳۰
مکان: طاقبستان- آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع)
حرم مطهر احمد بن اسحاق-سرپل ذهاب
سخنران: حجت الاسلام فاطمی نسب
مداحان: قطرهای، احمدی و پیری
زمان: شنبه ۱۸ تیرماه ساعت ۱۵
مکان: آستان مقدس احمد بن اسحاق (ره)
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