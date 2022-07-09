نشست اعضای شبکه هیئت و تشکل های مذهبی مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعضای شبکه هیئت و تشکل‌های مذهبی مازندران با محوریت برنامه ریزی اجتماعی بزرگ عهد همدلی با حضور اعضای این شبکه در اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران برگزار شد.

محمدحسین طبرستانی دبیر شبکه هیئت و تشکل‌های مذهبی مازندران صبح شنبه در این نشست گفت: بزرگترین هیئت کشور در مازندران برگزار می‌شود وتا امروز ارزیابی ما در مازندران نسبت به استان‌های دیگر از نظر اجرا و ساختار جلوتر است.

وی برلزوم برنامه ریزی گسترده برای برپایی اجتماعی بزرگ عهد همدلی در استان تاکید کرد.

حجت الاسلام محمدمهدی شریف تبار مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران نیز با بیان اینکه باید از ظرفیت دستگاه‌های مختلف و شبکه‌های مردمی برای اجرای برنامه‌های مذهبی و فرهنگی بهره گیری کرد، برپایی نمایشگاه دستاوردهای توانمندی‌های تشکل‌ها و هیئات مذهبی را ضروری دانست.

وی گفت: باید غرفه‌های مختلفی از اقدامات و دستاوردهای تشکل‌های مختلف نظیر بسیج دانشجویی در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی و یا غرفه‌ای در حوزه اقامه آئین‌های عزاداری و غیره برپا شود.

محمدمهدی حق حق شناس مسئول بسیج رسانه مازندران بر لزوم داشتن پیوست رسانه‌ای اقدامات فرهنگی و مذهبی تاکید کرد.