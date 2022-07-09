حضور تیم ملی جودو ایران در مسابقات کسب سهمیه المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو که صبح امروز با رادیو ورزش صحبت می‌کرد با اعلام این خبر گفت: مسئولان ورزش کشور در دیدار اخیر خود با «توماس باخ» در خصوص جودو صحبت‌های خوبی داشته اند. ما نیز طی دو هفته گذشته مذاکرات خوبی با فدراسیون جهانی و شخص «ماریوس ویزر» رئیس IJF داشتیم که منجر به صدور نامه تائیدیه برای شرکت تیم ملی ایران در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی شد.

وی افزود: مجموع این مذاکرات باعث شد تا تیم ملی ایران بعد از چند سال غیبت در مسابقات بین المللی، حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی را تجربه کند و به امید خدا از این پس در تمامی مسابقات رسمی فدراسیون جهانی بخصوص مسابقات کسب سهمیه حضور خواهیم داشت.

رئیس فدراسیون جودو تصریح کرد: اردوهایمان را از چند وقت پیش شروع کردیم و کمیته ملی المپیک هم حمایت کرد. اگر تلاش فدراسیون و کمیته ملی المپیک نبود امروز این‌طور نمی‌شد.

وی ادامه داد: عده‌ای رایزنی کرده بودند که ما در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی شرکت نکنیم و ما با مسئول برگزاری مسابقات تماس گرفتیم حضور ما را منوط به دستور فدراسیون جهانی کردند. تیم ما بعد از سه سال در بخش انفرادی و تیمی شرکت خواهد کرد.

میراسماعیلی ضمن تشکر از رایزنی سجادی وریز ورزش و صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک گفت: با صحبت های این دو بزرگوار با جناب باخ و حمایت جانانه شان از جودو کشورمان، باید این خبر را بدهم که تیم ما هم در بازی های آسیایی و هم در مسابقات کسب سهمیه المپیک می تواند شرکت کند.

رئیس فدراسیون جودو در مورد روند دادگاه تصریح کرد: جناب باخ توصیه هایی داشت و رئیس اتحادیه جودو آسیا هم خیلی کمک کرد. دادگاه هر حکمی بدهد ما می توانیم در مسابقات پیش رو شرکت کنیم. باید تمام تلاش خود را برای گرفتن سهمیه المپیک به کار ببندیم.

وی اظهار کرد: از ۱۹ تیر خانم مایا از جودوکاران کرواسی با بانوان ما کار خواهد کرد. تیم تاجیکستان ۲۶ تیر به ایران می آید و یک اردوی مشترک خواهیم داشت. ان شاالله تیم ما با قدرت در مسابقات شرکت کند.

میراسماعیلی در مورد حضور داور ایرانی در مسابقات کشورهای اسلامی گفت: ما دو پیشنهاد داشتیم با یکی موافقت شد و مهاجری در مسابقات روی تاتامی خواهد بود.