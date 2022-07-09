میثم پیله فروش در گفتگو با خبرنگارمهر، در خصوص نحوه توزیع آرد در کشور و به طبع آن در استان قزوین اظهار کرد: پیش از این برای توزیع آرد، یارانه نوع یک و دو وجود داشت و با این روند گاهی اوقات انگیزه‌های سواستفاده برای برخی از نانواها به وجود می‌آمد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار قزوین ادامه داد: در واقع با وجود تفاوت قیمت آرد دریافتی نانوا و آرد بازار، انگیزه‌هایی برای توزیع خارج از شبکه آرد در بازار وجود داشت.

این مسئول تبیین کرد: با اتفاقات و تغییرات سال جاری, افزایش قیمتی که در حوزه گندم رخ داد و قیمت گندم بر اساس نوع آن از پنج هزار تومان به دوازده هزارتومان افزایش پیدا کرد.

وی افزود: یارانه آرد نوع دو کمتر از هزار تومان بود که تبدیل به شانزده هزارتومان شد.

پیله فروش تصریح کرد: یکی از راه حل‌ها برای کاهش آسیب ناشی از این گرانی آرد این بود که قیمت نان را باید متناسب با آرد گران شده افزایش داد و ما به تفاوت این افزایش را مانند اتفاقی که در زمینه روغن و مرغ افتاد به مردم پرداخت کرد.

وی ادامه داد: کار دیگری که می‌شد کرد عدم افزایش قیمت نان منوط به اینکه ابزاری برای نظارت بر فرآیند تولید نان مانند مراحل تولید آرد در کارخانه و … وجود داشته باشد و سپس به بازار عرضه شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار قزوین بیان کرد: دولت در سال ۱۴۰۱ قیمت نان را افزایش نداد، بنابراین معتقدم دولت باید ابزاری برای نظارت این شبکه داشته باشد.

وی افزود: قیمت نان‌های سنتی هیچ تغییری نخواهد کرد و با روال قیمت شهریور سال گذشته پیش خواهد رفت.

این مسئول خاطر نشان کرد: دولت برنامه دارد دستگاه‌های هوشمندی در نانوایی‌ها نصب کند که خرید مردم از آن طریق انجام می‌شود و ما به تفاوت قیمت نان آزاد و قیمت نان سابق به نانوا پرداخت شود یعنی یارانه نان به مردم پرداخته نمی‌شود ولی نان هم گران نشده و تنها ما به تفاوت به نانوا پرداخت می‌شود.

پیله فروش گفت: نحوه کنترل و نظارت این موضوع از طریق دستگاه‌های مدیریت هوشمند که در نانوایی‌ها عرضه می‌شود انجام می‌شود و به ازای هر تراکنش مابه التفاوت به نانوا پرداخت می‌شود به این علت که او آرد را از کارخانه با قیمت آزاد خریده و بدون افزایش قیمت به مردم می‌فروشد.

وی با تاکید براینکه با این روش انگیزه قاچاق آرد کاهش می‌یابد، ادامه داد: برای تشویق نانوایی‌ها برای پیوستن به این شبکه و جبران هزینه‌های آنها، دولت پانزده درصد بیش از مابه التفاوت به نانواها پرداخت می‌کند، با این روش هزینه‌ای از جیب مردم نمی‌رود و به نانواها هم فشار نمی‌آید.

این مسئول در پایان گفت: به این علت که دستگاه‌های هوشمند در نانوایی‌ها عرضه شده و از هم اکنون این پاداش پانزده درصدی را دریافت می‌کنند، نانوایی‌ها نه تنها در مقابل این تغییر مقاومت نمی‌کنند بلکه مردم را به استفاده از کارت تشویق می‌کنند و اگر کسی نقدی حساب کرد نانوا می‌تواند از کارت معینی که در اختیار دارد استفاده می‌کند.