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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

برگزاری نشست تخصصی «مبانی الهیاتی و اجتماعی جان‌فدا» در تهران

برگزاری نشست تخصصی «مبانی الهیاتی و اجتماعی جان‌فدا» در تهران

نشست تخصصی «مبانی الهیاتی و اجتماعی جان‌فدا» با حضور جمعی از اساتید و صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه، روز شنبه هجدهم مهرماه در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی این نشست، رویداد تخصصی با عنوان «مبانی الهیاتی و اجتماعی جان‌فدا» در دستور کار قرار گرفته است. این همایش که با هدف تحلیل و بررسی عمیق ابعاد پدیده «جان‌فدا» برگزار می‌شود، به واکاوی دقیق مبانی معرفتی، الهیاتی، اجتماعی و تمدنی این موضوع اختصاص دارد.

برگزاری نشست تخصصی «مبانی الهیاتی و اجتماعی جان‌فدا» در تهران

شرکت‌کنندگان در این نشست علمی، ظرفیت‌های ایمانی و اجتماعی موجود در این پدیده را با هدف شکل‌دهی به گفتمانی پویا که در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی گام برمی‌دارد، بررسی خواهند کرد. علاوه بر این، صورت‌بندی معرفتی، ارائه تحلیل‌های الهیاتی و تبیین ابعاد تاریخی و تمدنی موضوع «جان‌فدا» از جمله محورهای اصلی مورد بحث در این نشست است.

زمان برگزاری این رویداد، روز شنبه هجدهم مهرماه تعیین شده است و علاقه‌مندان و صاحب‌نظران می‌توانند از ساعت ۹ تا ۱۲ صبح در محل حوزه هنری تهران حضور یابند.

گفتنی است این نشست با حضور جمعی از چهره‌های شاخص علمی و پژوهشی برگزار خواهد شد. اساتید و صاحب‌نظرانی همچون حجج‌الاسلام محمد قمی، روح‌الله حریزاوی، مجتبی عرب، محمد امیری‌طیبی و حسن قانع و همچنین آقایان عظیم ابراهیم‌پور، سیدحسین شهرستانی، سجاد صفارهرندی، مهران کریمی و آرش مقدم، به عنوان سخنرانان و کارشناسان در این همایش به ارائه مباحث تخصصی خود خواهند پرداخت.

کد مطلب 6972581
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • ایران همدل IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ساعت خوبی نیست و افراد شاغل امکان حضور ندارند

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