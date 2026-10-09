به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حمید بامری در خطبه های نماز جمعه این هفته دلگان با اشاره به چالش‌های پیش روی ملت ایران اظهار کرد: نبرد امروز تنها به میدان‌های نظامی محدود نیست، بلکه بخش مهمی از تقابل‌ها در عرصه روایت‌ها و ذهن و افکار عمومی شکل می‌گیرد و هدف جنگ شناختی، تضعیف اراده و امید جامعه است.

امام جمعه دلگان با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس و فشارهای اقتصادی افزود: در کنار تقویت توان دفاعی و بازدارندگی کشور، مقابله با تحریف تاریخ مقاومت و جلوگیری از وارونه‌نمایی جایگاه شهید و عامل خشونت، اهمیت راهبردی دارد.

وی، وحدت ملی، بصیرت و آگاهی در برابر فضاسازی‌های رسانه‌ای و تکیه بر توان داخلی را از مؤلفه‌های مهم تقویت کشور دانست و بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ‌های شناختی تأکید کرد.

کاهش موالید و سالمندی؛ ضرورت حمایت عملی از خانواده‌ها

بامری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند کاهش موالید و افزایش جمعیت سالمند، این مسئله را از چالش‌های مهم آینده کشور دانست و اظهار کرد: کاهش زاد و ولد به معنای از دست رفتن بخشی از ظرفیت‌های رشد و پیشرفت جامعه است و برای مواجهه با این روند باید اقدامات مؤثر و عملی در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در اجرای سیاست‌های جمعیتی، خواستار عبور از برنامه‌های صرفاً کاغذی و فراهم‌کردن حمایت‌های واقعی از خانواده‌ها شد.

تأکید بر حمایت از حافظان امنیت و مقابله با جنگ رسانه‌ای

امام‌جمعه دلگان در بخش پایانی سخنان خود با انتقاد از عملکرد برخی جریان‌های رسانه‌ای در مواجهه با اقدامات تروریستی گفت: سکوت یا برخورد دوگانه در برابر اقداماتی که حافظان امنیت را هدف قرار می‌دهند، نگران‌کننده است.

وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در موضع‌گیری‌ها افزود: تریبون‌های رسانه‌ای باید در برابر اقدامات خشونت‌آمیز و تهدیدهای امنیتی موضع روشن داشته باشند و از تخریب نیروهایی که مسئولیت تأمین امنیت کشور را بر عهده دارند، پرهیز کنند.

حجت‌الاسلام بامری در پایان، وحدت ملی، آگاهی‌بخشی به جامعه، مقابله با تحریف واقعیت‌ها و حمایت عملی از خانواده‌ها را از ضرورت‌های مهم برای تقویت انسجام اجتماعی و عبور از چالش‌های پیش‌رو دانست.