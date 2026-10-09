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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

امام‌جمعه دلگان: نباید از کنار هدف قرارگرفتن حافظان امنیت با سکوت گذشت

امام‌جمعه دلگان: نباید از کنار هدف قرارگرفتن حافظان امنیت با سکوت گذشت

دلگان- امام جمعه دلگان با انتقاد از آنچه برخورد دوگانه برخی جریان‌های رسانه‌ای با اقدامات تروریستی خواند، بر ضرورت حمایت از حافظان امنیت و روشنگری درباره تهدیدهای علیه امنیت کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حمید بامری در خطبه های نماز جمعه این هفته دلگان با اشاره به چالش‌های پیش روی ملت ایران اظهار کرد: نبرد امروز تنها به میدان‌های نظامی محدود نیست، بلکه بخش مهمی از تقابل‌ها در عرصه روایت‌ها و ذهن و افکار عمومی شکل می‌گیرد و هدف جنگ شناختی، تضعیف اراده و امید جامعه است.

امام جمعه دلگان با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس و فشارهای اقتصادی افزود: در کنار تقویت توان دفاعی و بازدارندگی کشور، مقابله با تحریف تاریخ مقاومت و جلوگیری از وارونه‌نمایی جایگاه شهید و عامل خشونت، اهمیت راهبردی دارد.

وی، وحدت ملی، بصیرت و آگاهی در برابر فضاسازی‌های رسانه‌ای و تکیه بر توان داخلی را از مؤلفه‌های مهم تقویت کشور دانست و بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ‌های شناختی تأکید کرد.

کاهش موالید و سالمندی؛ ضرورت حمایت عملی از خانواده‌ها

بامری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند کاهش موالید و افزایش جمعیت سالمند، این مسئله را از چالش‌های مهم آینده کشور دانست و اظهار کرد: کاهش زاد و ولد به معنای از دست رفتن بخشی از ظرفیت‌های رشد و پیشرفت جامعه است و برای مواجهه با این روند باید اقدامات مؤثر و عملی در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در اجرای سیاست‌های جمعیتی، خواستار عبور از برنامه‌های صرفاً کاغذی و فراهم‌کردن حمایت‌های واقعی از خانواده‌ها شد.

تأکید بر حمایت از حافظان امنیت و مقابله با جنگ رسانه‌ای

امام‌جمعه دلگان در بخش پایانی سخنان خود با انتقاد از عملکرد برخی جریان‌های رسانه‌ای در مواجهه با اقدامات تروریستی گفت: سکوت یا برخورد دوگانه در برابر اقداماتی که حافظان امنیت را هدف قرار می‌دهند، نگران‌کننده است.

وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در موضع‌گیری‌ها افزود: تریبون‌های رسانه‌ای باید در برابر اقدامات خشونت‌آمیز و تهدیدهای امنیتی موضع روشن داشته باشند و از تخریب نیروهایی که مسئولیت تأمین امنیت کشور را بر عهده دارند، پرهیز کنند.

حجت‌الاسلام بامری در پایان، وحدت ملی، آگاهی‌بخشی به جامعه، مقابله با تحریف واقعیت‌ها و حمایت عملی از خانواده‌ها را از ضرورت‌های مهم برای تقویت انسجام اجتماعی و عبور از چالش‌های پیش‌رو دانست.

کد مطلب 6972582

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