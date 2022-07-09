تحقیقات در مورد تصادف مرگبار خودروی تسلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این تصادف منجر به کشته شدن یک راننده ۶۶ ساله تسلا و یک مسافر ۶۷ ساله شد.

بر اساس اعلام گشت بزرگراه فلوریدا، یک خودروی تسلا مدل ۲۰۱۵ با تریلر یک کامیون پارک شده در منطقه گینزویل در یک استراحتگاه برخورد کرد و طی این برخورد هر دو سرنشین خودروی تسلا که اهل لومپوک، کالیفرنیا بودند، در محل حادثه کشته شدند. مشخص نیست که در زمان برخورد حالت رانندگی خودکار فعال بوده یا نه.

اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌های آمریکا روز پنجشنبه، تأیید کرد که تحقیقات ویژه‌ای را در مورد تصادف مرگبار یک عابر پیاده در کالیفرنیا با یک خودروی تسلا مدل ۳ ساخت سال ۲۰۱۸ آغاز کرده است. سیستم پیشرفته کمک راننده تسلا در حین این تصادف مورد استفاده بوده است.

این اداره تا به حال ۳۶ مورد تصادف خودروهای تسلا را بررسی کرده که در مجموع ۱۷ مورد مرگ ناشی از آنها گزارش شده است.

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