۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری تولید خودروی برقی ویتنامی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت وینفست که در ویتنام در زمینه تولید خودروهای برقی فعال است امیدوار است بازار خوبی برای تولیدات خود در ایالات متحده دست و پا کند.

این شرکت به دنبال تولید یک خودروی شاسی بلند برقی و یک خودروی معمولی با باتری برقی است که قیمت مناسب‌تری داشته باشد و برای فروش اوراق بهادار خود در سطح جهان و جمع‌آوری ۲ میلیارد دلار از این طریق با شرکت سنگاپوری کردیت ایشو وارد مذاکره شده است. بانک سیتی گروپ نیز وظیفه مشاوره و بررسی نقل و انتقالات مالی را بر عهده خواهد داشت.

وین گروپ بزرگترین شرکت بورسی ویتنام با ارزش ۱۱.۴ میلیارد دلار است که دارای فعالیت‌هایی در حوزه‌های خرده فروشی، املاک و مستغلات و استراحتگاه است. این شرکت وین فست را در سال ۲۰۱۷ تأسیس کرد و اولین اتومبیل‌های دارای موتور احتراقی معمولی خود را دو سال بعد به تولید رساند و در سال ۲۰۲۱ به طور انحصاری در ویتنام وارد بازار تولید خودروهای برقی شد.

به گفته این شرکت، کارخانه آن در کارولینای شمالی، با مساحت ۸۰۰ هکتار، در ابتدا ۱۵۰۰۰۰ خودروی الکتریکی در سال تولید کرده و ۷۵۰۰ شغل ایجاد خواهد کرد. این شرکت قصد دارد تا سال ۲۰۲۴ تولید خودروهای تازه خود را در آمریکا آغاز کند.