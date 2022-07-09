به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، دکتر نوید ناطقیان، هم‌بنیانگذار و عضو هیئت‌مدیره یک شرکت دانش بنیان گفت: نانوذرات آلبومین باند شده با پکلی تاکسل (پکلی نب) این شرکت که برای هدف‌درمانی در بافت‌های سرطانی طراحی و تولید شده، در بازارهای داخلی با موفقیت روبرو شده است.

وی با بیان اینکه نانوداروی ضدسرطان تولید شده در این شرکت، برای درمان سرطان‌های سینه، ریه و پانکراس استفاده می شود، گفت: این نانودارو، با نفوذ به بافت سرطانی، از پیشرفت تومور جلوگیری کرده و باعث نابودی بافت سرطانی می‌شود. به‌علت ابعاد نانویی این دارو، اثربخشی آن بالاتر و عوارض جانبی آن کمتر از داروهای مشابه است.

ناطقیان افزود: این محصول با نانوذرات آلبومین (پکلی نب) برای مقابله با بافت سرطانی تولید شد.

این عضو هیئت مدیره شرکت عنوان کرد: ما در ابتدا بازار داخلی را هدف قرار دادیم اما موفقیت این دستاورد دانش‌بنیان آن‌چنان بود که با ورود محصول به بازار با استقبال بین‌المللی مواجه شد و توانستیم از همان سال اول صادرات محصولمان را شروع کنیم.

وی ادامه داد: این دارو برای درمان سرطانی است و برای هدف قرار دادن بافت سرطانی استفاده می شود. در این پروژه ما پکلی تاکسل را ریز کرده تا به ابعاد ۱۳۰ تا ۱۵۰ نانومتر برسد. در بافت‌های سالم رگ‌ها بالغ هستند و اندازه حفره‌ها در آن‌ها در حدود ۱۰ نانومتر است. در سلول‌های سرطانی که شباهت زیادی به سلول‌ها عادی دارند اما سرعت تکثیر آن‌ها بالاست، رگ‌ها به دلیل سرعت بالای رشد، فرصت بالغ شدن پیدا نمی‌کنند و اندازه حفره‌ها در این رگ‌ها ۳۰۰ نانومتر تا یک میکرون است.

وی اضافه کرد: این نانودارو می‌تواند از طریق این حفره‌ها وارد رگ‌ها در سلول‌های سرطانی شود بدون اینکه به سلول‌های سالم آسیبی برسد. در نتیجه این نانودارو اثربخشی بالایی دارد.

به گفته ناطقیان این دارو برای سرطان سینه و پانکراس استفاده می‌شود. پاکلی تاکسل یک ماده طبیعی ضدسرطانی است که مانع فرآیند تقسیم سلولی و رشد سلول‌های سرطانی می‌شود. در این دارو از قابلیت آلبومین به عنوان حامل طبیعی مولکول‌های نامحلول در آب، در بدن استفاده شده که به طور انتخابی در بافت‌های توموری جمع می‌شود.

وی ادامه داد: این دارو به دلیل اینکه ماده موثر ضد سرطان پاکلی تکسل را درون آلبومین قرار می‌دهد، اثرات جانبی مضر شیمی درمانی را مانند داروهای دیگری که از حلال استفاده می‌کنند، ندارد.