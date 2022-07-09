مربی خارجی جودو بانوان فردا به تهران می آید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، «ماریجا میسکوویچ» مربی کروات جودو برای برگزاری یک دوره دانش افزایی تخصصی بانوان قرار است فردا یک شنبه ۱۹ تیرماه سال ۱۴۰۱ وارد ایران شود.

این دوره دانش افزایی برای اعضا تیم ملی بانوان به مدت ۱۱ روز در استان همدان خواهد بود. تیم ملی جودو بانوان که برای حضور در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی این روزها در اردوی تمرینی حضور دارند قرار است در طول این ۱۱ روز از تجربیات این مربی کروات بهره مند شوند.

«میسکوویچ» مدال برنز مسابقات قهرمانی اروپا و مدال طلای مسابقات مدیترانه و ۹ مدال تورنمنت‌های مختلف را در کارنامه ورزشی خود دارد.

وی سال ۹۸ برای برگزاری یک دوره دانش افزایی تخصصی بانوان در استان فارس و استان تهران به کشورمان سفر کرده بود.