خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - سمیه نوری: خرداد ماه ۱۴۰۰ و در جریان رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آیت الله سید ابراهیم رئیسی طی گفتگوی تلویزیونی با مردم کرمانشاه بر اساس بررسی‌های محوری خود از مسائل مهم استان کرمانشاه به تشریح آنها پرداخت و وعده‌هایی در راستای حل این مشکلات و توسعه استان کرمانشاه بیان کرد که امروز در پی بیست و هشتمین سفر استانی رئیس جمهور به کرمانشاه مروری بر این گفتگو خواهیم داشت.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در مقام سیزدهمین رئیس جمهور ایران به همراه جمعی از وزیران خود به استان کرمانشاه سفر خواهد کرد تا پس از گذشت حدود یک سال در دیداری حضوری با مردم کرمانشاه در راستای تحقق وعده‌های خود گامی برداشته و زمینه توسعه، پیشرفت و رفع مشکلات و معضل‌های کرمانشاه را فراهم کند.

بیکاری، تکمیل خطوط ریلی به کشور عراق، صنایع تبدیلی، اقتصاد مرزنشینی و ایجاد طرحی برای حفاظت از جنگل‌های بلوط از جمله مهمترین مسائل استان کرمانشاه بود که در گفتگوی تلویزیونی خود با مردم کرمانشاه مورد تاکید آیت الله رئیسی قرار گرفت‌.

ساماندهی بازارچه‌های مرزی با اقتصادی کاملاً صادرات محور، کولبری، گسترش ظرفیت در بخش‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری، تمدن و فرهنگ دیگر محورهای مورد تاکید رئیس جمهور بود که به عنوان کاندیدای سیزدهمین ریاست جمهوری ایران برای رفع مشکلات آنها قول مساعدت و زمینه‌سازی برای پیشرفت را داده بود.

بیکاری رنج سال‌های اخیر در کرمانشاه

تاکید بر معضل بیکاری به عنوان مهمترین دغدغه و مطالبه مردم کرمانشاه باعث تبدیل آن به محوری کلیدی و مورد توجه قرار گرفتن در سخنان آیت الله رئیسی در خردادماه سال ۱۴۰۰ با مردم کرمانشاه شد تا به عنوان اولین اولویت خود زمان ریاست جمهوری در استان کرمانشاه به آن بپردازد.

رئیس جمهور وجود ۱۰ هزار شهید و ۱۹ هزار جانباز را نشان دهنده از خودگذشتگی مردم کرمانشاه برای ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست و با تاکید بر ظرفیت‌های همه جانبه استان کرمانشاه در زمینه‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری و… بیکاری را معضلی ۴۰ ساله دانست که امروز کرمانشاه را جز نخستین استان‌های بیکار کشور قرار داده است.

آیت الله رئیسی بهبود فضای کسب و کار را یکی از وظایف دولت برشمرد و را اندازی کارگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل در استان کرمانشاه برای کمک به اقتصاد و رفع بیکاری را امری کاملاً شدنی و میسر تلقی کرد.

تکمیل خطوط ریلی به عراق فرصتی برای افزایش صادرات

استان کرمانشاه از قدیم الایام به واسطه ارتباطات مرزی که با کشور عراق داشته به عنوان دروازه نجف شناخته شده و با توسعه و توجه ویژه‌تر به بهبود مسیرهای ارتباطی می‌تواند علاوه بر تردد زائران اهل بیت (ع) در زمینه‌های اقتصادی نیز شاهد پیشرفت‌های چشمگیری باشد.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی داشتن مرز مشترک با کشور عراق را یکی از ظرفیت‌های بزرگ استان کرمانشاه برشمارد که علاوه بر خطوط هوایی و زمینی ایجاد و تکمیل خطوط ریلی به کشور عراق را فرصتی برای افزایش صادرات، حمل و نقل و نیز کاهش چشمگیر بیکاری مؤثر دانست.

استان کرمانشاه با دارا بودن پتانسیل و ظرفیت‌های بالای خود در زمینه‌های گردشگری و صنعت و تجارت توان تبدیل شدن به قطب‌های هریک از موارد یاد شده باشد و زمینه‌سازی برای پیشرفت هم در استان و هم در کشور باشد اما غفلت و بی توجهی به این ظرفیت‌ها باعث عقب ماندگی و عدم پیشرفت کرمانشاه شده است.

عدم توجه به صنایع تبدیلی، عدم رسیدگی و توجه به رشد اقتصادی در مرزها، عدم رسیدگی به جنگل‌های بلوطی که می‌تواند عاملی باشد برای پیشرفت در زمینه گردشگری از جمله مواردی بود که به توجه بیشتر مسئولان نیاز داشته است اما نکته قابل توجه تأکیدات آیت الله رئیسی بر تمامی مواردی بود که در گفتگوی تلویزیونی خود با مردم کرمانشاه مورد بحث قرار گرفت و طرح‌های پیشنهادی برای رسیدگی به آنها ارائه داد.

اجرای طرح ساماندهی کولبران نیازمند تصمیمات قاطع و محکم دولت

مسئله‌ای دغدغه‌مندانه که همیشه در تمامی استان‌های مرزی مورد توجه آیت الله رئیسی قرار گرفته است ساماندهی کولبران در مناطق مرزی بوده که طی گفتگوی خود با مردم کرمانشاه از این مسئله به عنوان یکی دیگر از معضلات مردم کرمانشاه یاد کردند و به عنوان محوری اصلی در گفتگوی مستقیم خود با مردم استان کرمانشاه در خردادماه سال گذشته به آن پرداخته شد.

در این گفتگو آیت الله رئیسی بیان کرد: کولبری و اقتصاد مرزی مرزنشینان کرمانشاهی یکی از معضلاتی است که باید با تکیه بر صادرات بهبود یابد و برای ساماندهی و رفع مشکلات کولبران طرحی تهیه شده از که کاملاً قابل اجرا بوده اما دولت برای اجرای آن باید قاطع و محکم تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

آیت الله رئیسی در خصوص حفاظت از جنگل‌های بلوط استان کرمانشاه که به دلیل بی توجهی در مسیر نابودی قرار گرفته است، تاکید کرد: جنگل‌های بلوط و ذخایر ارزشمندی برای کشور بوده که باید کارهایی برای حفاظت از این جنگل‌ها تدوین و اجرایی شود.

چشم انتظاری مردم کرمانشاه برای تحقق و اجرای وعده‌های دولت سیزدهم

خبر بیست و هشتمین سفر استانی دولت سیزدهم به استان کرمانشاه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، روزنه‌های امید را در دل مردم کرمانشاه تابانیده و مردم این خطه در انتظارند با تحقق وعده‌ها و پیگیری‌های رئیس جمهور گرد محرومیت و بیکاری از چهره زیبا و سینه ستبر ایران اسلامی زدوده و بار دیگر زنگ پیشرفت استان کرمانشاه به صدا درآید.

کاهش نرخ بالای بیکاری و رتبه یک کشور در حوزه کار و اشتغال از انتظارات خاص مردم کرمانشاه از دولت سیزدهم است که در بیست و هشتمین سفر استانی دولت مردمی و ایران قوی مطالبه خواهد شد.