اجرای عملیات اصلاح هندسی/ قیمت بلدرچین در میادین اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت شهری به‌دلیل تعدد خدماتی که به شهروندان ارائه می‌دهد، همواره در پایتخت کشور از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به نوعی بسیاری از ابعاد زندگی شهروندان با خدمات مدیریت شهری و شهرداری تهران گره خورده است.

در این بسته خبری به گوشه‌ای از خدمات مدیریت شهری می‌پردازیم.

اجرای بیش از ۶۰ عنوان برنامه فرهنگی به مناسب دهه ولایت در منطقه ۱۴

همزمان با آغاز دهه امامت و ولایت و به منظور ایجاد نشاط و پر کردن اوقات فراغت شهروندان، برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و تفریحی در منطقه ۱۴ اجرایی می‌شود.

محمد امین سالاری پور در این باره گفت: بیش از ۶۰ عنوان برنامه فرهنگی و آئینی در راستای دهه ولایت و بزرگداشت دو عید بزرگ عید قربان و غدیر ویژه شهروندان دارالمومنین اجرایی شده است.

شهردار منطقه ۱۴ عنوان کرد: اجرای مراسم دعای عرفه در جوار مزار شهدا و مساجد،، دیدار با خانواده شهدا و جانبازان، تجلیل از کارمندان سادات، برگزاری جشن‌های مختلف میدانی در سطح محلات، اجرای پویش‌های فرهنگی و گردهمایی بزرگ غدیریون در ورزشگاه شهید آیت الله سعیدی از جمله این برنامه‌ها است که با همکاری هیأت رزمندگان اسلام و جوانان بسیجی در منطقه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه موضوع پر کردن اوقات فراغت شهروندان در تابستان با تفریحات سالم، از برنامه‌های در نظر گرفته شده متولیان فرهنگی است، افزود: اجرای نمایش‌های خیابانی در حوزه کودک و نوجوان، اجرای تورهای گردشگری به ویژه برای محلات و اقشار آسیب پذیر، برگزاری مسابقات ورزشی و اجرای برنامه‌های زیربنایی برای افزایش موضوعات فرهنگی شهروندان، از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده قابل اجرا در فصل تابستان است.

سالاری پور در پایان از اجرایی شدن طرح نشاط اجتماعی در ۲۱ محله برای اقشار مختلف به ویژه کودکان، سالمندان و معلولین با محوریت مساجد و بوستان‌های پرتردد منطقه خبر داد.

اجرای عملیات اصلاح هندسی در میدان هنر

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۲ از اجرای عملیات اصلاح هندسی در میدان هنر در محله بهرود خبر داد.

محمد حسین کریمی با تأکید بر برنامه‌های مدیریت شهری منطقه در روان سازی ترافیک و ایمنی تردد اظهار کرد: تصادفات ترافیکی از عمده مشکلاتی است که ایمنی شهروندان را در معرض خطر و تهدید قرار می‌دهد و خسارات جانی و مالی ناشی از آن، همواره یکی از عوارض ناگوار حمل و نقل در جوامع امروزی به شمار می‌رود؛ که در همین راستا اجرای اصلاحات هندسی در نقاط حادثه خیز و پرخطر از جمله راهکارهای ارائه شده جهت تحقق اهداف مدیریت ترافیک شهری است.

وی افزود: شیب تند معابر منتهی به میدان هنر، خطرات احتمالی را برای شهروندان به خصوص در زمستان ایجاد می‌کرد و بر همین اساس پس از بررسی کارشناسی صورت گرفته طرح اصلاح هندسی میدان با هدف ارتقای ایمنی تردد شهروندان، در دستور کار قرار گرفت.

کریمی خاطر نشان کرد: به منظور رفاه حال شهروندان و بهبود وضعیت ترافیک و ایمنی معبر، عملیات اصلاح هندسی خشکه چینی و نصب جدول در حال انجام است.

قیمت تخم بلدرچین بسته بندی مشخص شد

تخم بلدرچین ۱۲ عددی به قیمت ۱۳,۹۰۰ تومان در میادین میوه و تره بار به فروش می‌رسد.

بر اساس اعلام سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، تخم بلدرچین بسته بندی تازه و کاملاً سالم، در میادین میوه و تره بار به شرح زیر عرضه می‌شود.

تخم بلدرچین ۱۵ عددی به قیمت ۱۶,۵۰۰ تومان

تخم بلدرچین بسته‌بندی ۲۴ عددی به قیمت ۲۷,۵۰۰ تومان

تخم بلدرچین بسته‌بندی سطلی درب‌دار ۳۸ تا ۴۲ عددی (۵۰۰ گرمی) به قیمت ۴۱,۵۰۰ تومان