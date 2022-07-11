شهرداری مکلف به برنامه ریزی در حوزه اهدای عضو

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرهادی عضو شورای شهر تهران در مراسم امضای تفاهم نامه مترو تهران با انجمن اهدای عضو گفت: در سال ۶۸ و دو هفته قبل از وفات امام خمینی فتوای اهدای عضو توسط حضرت امام صادر شد.

وی با بیان اینکه این فتوا یکی از مهمترین فتواهای ایران است اظهار کرد: اهدای عضو جان هزاران نفر را نجات داد.

پیرهادی ادامه داد: به طور قطع ما نمایندگان مردم در شورای شهر تهران تا جایی که بتوانیم سعی می‌کنیم در حوزه اهدای عضو کمک جدی به انجمن اهدای عضو داشته باشیم.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه هر ۲ ساعت ۱ یک نفر به دلیل نرسیدن عضو اهدایی جان خود را از دست می‌دهد گفت: ۷ هزار عضو به دلیل رضایت ندادن خاک می‌شوند و اکثر افرادی که در لیست اهدا قرار دارند دچار بیماری دیابت و فشار خون هستند.

وی گفت: در محلات تهران کانون دیابت و فشار خون وجود دارد و باید همایشی در شهرداری تهران برای افرادی که دچار این بیماری هستند برگزار شود تا بیماری آنها کنترل شود.

وی با بیان اینکه زمان در پیوند عضو اهمیت بسیاری دارد گفت: اگر کمتر از ۲۴ ساعت باشد می‌توان جان ۸ نفر را نجات داد هم اکنون ۲۵ هزار نفر در لیست اهدای عضو قرار دارند که ۲۳ هزار نفر آنها خواستار اهداف کلیه هستند.

پیرهادی گفت: ۱۸ مرکز پیوند مغز استخوان در کشور وجود دارد و بیش از ۷۰ نوع بیماری با پیوند مغز استخوان قابل درمان است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مجموعه‌های مختلف در شهرداری تهران می‌توانند به حل مشکلات حوزه پیوند کمک کنند گفت: اگر شهرداری تهران در مسیر درست حرکت کند می‌تواند در حوزه اهدای عضو نقش آفرین باشد.

وی تصریح کرد: شهرداری تهران را مکلف می‌کنیم که نسبت به موضوع اهدای عضو قدم بردارد و حتماً در شورای شهر نیز به این موضوع توجه خواهیم داشت.