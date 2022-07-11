تبریک سخنگوی دولت به مناسبت قهرمانی تیم کشتی جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی آزاد جوانان در آسیا که با کسب ۸ مدال طلا و یک مدال نقره به دست آمد، سخنگوی دولت، این قهرمانی را تبریک گفت.

علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:



«‏کشتی ایران بر بام آسیا

خداقوت به آزادکاران جوان ایران که با ۸ مدال طلا و یک نقره، مقتدرانه قهرمان آسیا شدند.»

تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان در رقابتهای قهرمانی آسیا توسط آرمین حبیب زاده در وزن ۶۱ کیلوگرم، حسین محمدآقایی در وزن ۷۰ کیلوگرم، عرفان الهی در وزن ۷۴ کیلوگرم، سبحان یاری در وزن ۷۹ کیلوگرم، عارف رنجبر در وزن ۸۶ کیلوگرم، مبین عظیمی در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم و سالار حبیبی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به ۸ مدال طلا دست یافت و رضا مؤمنی نیز در وزن ۵۷ کیلوگرم صاحب مدال نقره شد.