انعقاد قرارداد بیمه درمان پایه و تکمیلی با وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خسروی با بیان این خبر تاریخ شروع قرارداد را اول تیرماه سال جاری اعلام کرد.

وی در خصوص تعهدات آتیه سازان حافظ به عنوان بیمه‌گر اظهار کرد: پرداخت هزینه‌های عینک و دندانپزشکی، جبران هزینه اعمال جراحی قلب، جراحی مغز و اعصاب از جمله تعهدات این قرارداد است.

خسروی تصریح کرد: بیمه‌گذار موظف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ عقد قرارداد یک نسخه از اسامی بیمه شدگان حاوی مشخصات کامل کلیه کارکنان خود را تهیه و به بیمه‌گر ارسال نماید.

گفتنی است این قرارداد با عنوان تأمین حفظ و سلامت کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت آب و برق کشور منعقد شده است.