قمی های دارای بیماری زمینه ای برای دُز سوم واکسن کرونا اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک محبی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این روزها شاهد روند افزایش ابتلاء به بیماری کرونا هستیم که ضروری است، قبل از آنکه وارد پیک بعدی کرونا شویم دز یادآوری واکسن کرونا به منظور بالا بردن سیستم ایمنی افراد تزریق شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قم عنوان داشت: تزریق واکسن کرونا اثبات کرده که واکسیناسیون موجب شده بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا کاهش یابد.

محبی بیان داشت: شهروندان قمی در گروه‌های سنی بالای ۱۸ سال که از آخرین تزریق واکسن کرونا آنان ۶ ماه گذشته باشد؛ می‌توانند برای برای تزریق دز یادآوری اقدام کنند.

وی عنوان داشت: افراد گروه‌های سنی ۱۲ تا ۱۸ سال که دارای بیماری‌های زمینه‌ای و یا نقص سیستم ایمنی هستند، باید با گذشت ۴ ماه از تزریق دز دوم واکسن کرونا نسبت به دریافت دز سوم اقدام کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قم افزود: کلیه مراکز و پایگاه‌های بهداشت و سلامت در سطح استان و شهر قم آماده ارائه خدمات تزریق واکسن کرونا هستند.

محبی با تاکید بر اینکه زدن ماسک و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در کنار زدن واکسن کرونا ضروری است افزود: برای جلوگیری از ابتلاء به سویه های جدید ویروس کرونا رعایت این موارد مهم و ضروری است.