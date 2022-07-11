کشف شبکه ارتشاء در نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، ضرغام احمدوند با اشاره به دستگیری پنج نفر از عوامل و عناصر اصلی این اقدام با حکم قضائی، تصریح کرد: در مراحل اولیه این اقدام برخی از مدیران شهرستانی که با تضییع حقوق بیتالمال و کلاهبرداری اقدام به اخذ رشوه چند صد میلیونی از شهروندان نموده بودند از سمت خود عزل و به همراه مرتبطین به دستگاه قضائی معرفی شدند.
فرماندار نهاوند ضمن ابراز تأسف برای محکومین، خاطرنشان کرد: باعث تأسف است که برخی مدیران و پرسنل دولتی فرصتهای خدمتگزاری که نظام جمهوری اسلامی ایران در اختیار آنها قرار داده را در جهت سوءاستفاده و خیانت بکار میگیرند.
وی تصریح کرد: به حمدالله امروز بهواسطه مجاهدتها و تلاشهای شبانهروزی سربازان گمنام امام زمان (عج) و همراهی دستگاه قضائی هیچ تخلفی از رصد و پایش دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی دور نخواهد ماند و بهمنظور حفظ و صیانت از بیتالمال و حقوق شهروندان با هرگونه تخلفی با قاطعیت و جدیت برخورد خواهند کرد.
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