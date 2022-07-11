سه شنبه پیکر شهدای وطن در شهرکرد تشییع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان اللهی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مراسم تشییع شهیدان مدافع وطن مرتضی کریم زاده و ابوالفضل هیبتی صبح فردا سه شنبه ساعت هشت صبح در محل ستاد فرماندهی انتظامی استان واقع در شهرکرد چهاراه سرباز برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: پیکر پاک این شهیدان ساعت ۸:۳۰ از میدان ۱۲ محرم به سمت امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون بر روی دستان مردم شهید پرور استان تشییع و در ادامه مراسم تدفین و خاکسپاری در شهرستان فارسان برگزار می‌گردد.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد: در پی اعلام یک مورد آدم ربایی در یکی از استان‌های همجوار و متواری شدن مسلحانه فرد مذکور با خودرو به استان، به محض رصد و شناسایی پلاک خودرو گروگان گیر، تیم‌های گشتی در محورهای مواصلاتی به منظور دستگیری و توقیف مستقر شدند که به محض رؤیت خودرو گروگان گیر، کارکنان بخش باباحیدر دستور ایست داده ولی راننده با بی‌توجهی به سمت مأموران تیراندازی کرده که در حین تیراندازی استوار دوم کریم زاده و سرباز وظیفه هیبتی به فیض شهادت نائل آمدند.

سردار امان اللهی افزود: در ادامه با حضور مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان فارسان و طی تعقیب و گریز گروگانگیر مسلح به هلاکت رسید و یکی از کارکنان شهرستان فارسان نیز در این حین مجروح شد.