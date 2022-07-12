جزئیات حادثه پرواز مشهد-مسقط/لاستیکها ترکید هواپیما روی رینگ نشست

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری در گزارشی درباره حادثه (Incident) پرواز مشهد-مسقط ۸ تیر امسال هواپیمای فوکر ۱۰۰ قشم ایر در فرودگاه مشهد، اعلام کرد: اطلاعات این حادثه بامداد چهارشنبه ۸ تیر به این سازمان ارسال شد.

به گفته دفتر سوانح سازمان هواپیمایی کشوری، پرواز ۲۱۱۸ مشهد-مسقط قشم ایر ساعت یک بامداد با ۷۰ مسافر و ۱۱ خدمه پروازی از باند ۱۳ چپ فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به مقصد مسقط عمان شروع به خزش کرده بود که خلبان در حین برخاستن متوجه صدای نامتعارف از ارابه فرود سمت چپ و ارزش غیر عادی هواپیما و موتور شماره یک می‌شود.

خلبان در ادامه پرواز از عوامل زمینی فرودگاه درخواست بازدید از باند فرودگاه را می‌کند که عوامل زمینی وجود قطعات لاستیک هواپیما بر روی باند را تأیید و به خلبان اعلام می‌کنند.

خلبان پرواز، وضعیت اضطراری، کاهش سوخت و بازگشت به فرودگاه مبدأ را به برج مراقبت فرودگاه مشهد اعلام می‌کند؛ همچنین وی درخواست بازدید از چرخ‌های هواپیما در ارتفاع کم را می‌دهد که درنتیجه ترکیدگی لاستیک شماره یک هواپیما تأیید می‌شود.

ساعت ۴:۴۰ هواپیما آماده نشستن روی باند ۳۱ راست فرودگاه مشهد می‌شود که در هنگام فرود، لاستیک چرخ شماره ۲ نیز دچار ترکیدگی شده و هواپیما با بخش فولادی چرخ‌ها (رینگ‌ها) روی باند فرود می‌آید که در اثر این اتفاق، سطح آسفالت باند فرودگاه دچار خراشیدگی می‌شود ولی هواپیما به مسیر خود ادامه داده و نهایتاً در انتهای باند متوقف می‌شود.

سازمان هواپیمایی کشوری می‌گوید این حادثه هیچ آسیب یا خسارت جانی یا جرحی در پی نداشته است فقط یکی از مسافران برای بازدید روحی-روانی به مرکز درمانی منتقل می‌شود که آن هم مشکل خاصی نداشته و ساعت ۸ صبح با سایر مسافران این پرواز با هواپیمای جایگزین عازم مسقط می‌شود.

بعد از این حادثه، پروازهای فرودگاه مشهد به سایر باندها منتقل می‌شود ولی باند آسیب دیده تا ظهر چهارشنبه ۸ تیر تعمیر و مجدداً عملیاتی می‌شود.

سازمان هواپیمایی کشوری می‌گوید: به لحاظ اهمیت موضوع و تکرار ترکیدگی چرخ‌های هواپیماها در باند فرودگاه مشهد، بررسی‌ها مطابق با آئین نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی مصوب هیئت دولت و ضمیمه شماره ۱۳ پیمان شیکاگو انجام خواهد گرفت.