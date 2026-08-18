دردسر جدید پرسپولیس در شروع فصل/ سرمربی قرمزها در آستانه جدایی

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در آستانه شروع فصل جدید با دردسر تازهای در بخش فنی تیم فوتبال زنان خود مواجه شده و احتمال جدایی نیلوفر اردلان از این تیم وجود دارد.
اردلان که برای فصل جدید با پرسپولیس به توافق رسیده بود در صورت حل نشدن وضعیت قراردادش با باشگاه ایستا ممکن است نتواند کار خود را روی نیمکت سرخپوشان ادامه دهد.
بر اساس پیگیریها پرسپولیس برای ادامه همکاری با اردلان نیازمند دریافت نامه فسخ قرارداد این مربی از باشگاه پیشین اوست و در صورتی که این نامه ارائه نشود قرارداد اردلان با پرسپولیس فسخ خواهد شد.
این اتفاق در حالی رخ داده که باشگاه ماشین ایستا پیش از این با ارسال نامهای به باشگاه پرسپولیس و سازمان لیگ نسبت به قرارداد اردلان با این باشگاه اعتراض کرده بود. این باشگاه مدعی است اردلان با ماشین ایستا قراردادی سهساله داشته و فسخ یکطرفه آن از نظر آنها قانونی نبوده است.
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