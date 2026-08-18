سه هواپیمای شناسایی ناتو در نزدیکی منطقه کالینینگراد مشاهده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، یک منبع در خدمات ترافیک هوایی اتحادیه اروپا گفت که طی دو ساعت گذشته سه هواپیمای شناسایی ناتو از سمت لهستان و لیتوانی در نزدیکی منطقه کالینینگراد مشاهده شده‌اند.

این منبع گفت: یکی از هواپیماهای شناسایی، یک بمباردیه آرتمیس ۲ از پایگاه دائمی خود در کنستانتا، رومانی، به منطقه دریای بالتیک رسید. این هواپیما در حال حاضر آماده پرواز در اطراف منطقه روسیه با استفاده از حریم هوایی لهستان و لیتوانی و همچنین حریم هوایی بر فراز آب‌های بی‌طرف در دریای بالتیک است.

این هواپیما آخرین بار در ۱۰ آگوست در این منطقه مشاهده شد. در چندین مورد دیگر، بمباردیه آرتمیس ۲ بر فراز کشورهای بالتیک و در امتداد ساحل خلیج فنلاند استونی بدون نزدیک شدن به مرزهای روسیه یا بلاروس پرواز کرد.

هواپیمای دوم یک هواپیمای هشدار اولیه و کنترل هوایی بوئینگ E-۳A Sentry ناتو بود. این هواپیما که در لوکزامبورگ ثبت شده، از پایگاه نظامی گایلن‌کیرشن در آلمان وارد لهستان شد.

هواپیمای سوم یک هواپیمای جنگ الکترونیک Gulfstream EA-۳۷B Compass Call II آمریکایی بود که از پوویدز، لهستان به دریای بالتیک رسید. این منبع با اشاره به اینکه چنین پروازهایی توسط این هواپیما در این منطقه بسیار نادر است، گفت: در یک نقطه، مسیرهای پرواز هواپیمای دوم و سوم بر هم منطبق شد. هواپیمای جنگ الکترونیک سپس مستقیماً به سمت ساحل حرکت کرد، برگشت و در مسیر جداگانه‌ای ادامه داد.