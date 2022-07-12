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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۷

رییس اداره حیات وحش محیط زیست گلستان خبر داد؛

بازداشت متهم به شکار خرس جنگل رامیان

بازداشت متهم به شکار خرس جنگل رامیان

رامیان- رییس اداره حیات وحش محیط زیست گلستان گفت: جوان رامیانی که تصویری از خودش همراه با یک اسلحه در کنار جسد یک قلاده خرس منتشر کرده بود، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

محمود شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تصویر منتشر شده از شکار یک عدد خرس در جنگل‌های رامیان اظهار کرد: جوان رامیانی که در روز عید قربان، تصویری از خود به همراه یک اسلحه در کنار جسد یک قلاده خرس در فضای مجازی منتشر کرده بود، توسط مسئولان شهرستان رامیان دستگیر، تفهیم اتهام و تحویل مراجع قضائی شد.

رئیس اداره حیات وحش محیط زیست گلستان افزود: صحت این ماجرا که آیا این جوان رامیانی خرس را شکار کرده و یا خرس از قبل تاف شده و فقط از جسد حیوان برای عکس گرفتن و مشهور شدن استفاده کرده و یا اینکه خرس توسط شکارچیان دیگری شکار شده در دست بررسی است.

شکیبا اضافه کرد: صحت و سقم ماجرا پس از روشن شدن ابعاد آن توسط مراجع قضائی به اطلاع عموم خواهد رسید و فعلاً شکار شدن خرس توسط این جوان در حد یک اتهام است.

متهم به شکار یک قلاده خرس در جنگل رامیان دستگیر شد

کد مطلب 5536014

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    نظرات

    • ف دال IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      1 0
      پاسخ
      این شاخ شمشاد با دمپائی رفته شکار خرس؟

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