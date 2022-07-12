به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان جهانبخش با اشاره به ضرورت جلوگیری از هدر رفت آب با توجه به وضعیت کنونی منابع آبی در سطح کشور اظهار داشت: به منظور جلوگیری از هدر رفت آب چاههای کشاورزی و تسریع در انتقال آب به مزارع ۲۰ پروژه به طول ۱۲ کیلومتر پوشش بتنی در لرستان مصوب شد که انجام شود.
وی با بیان اینکه سه برابر پروژههای مصوب کار در حال انجام است، افزود: فعالیت در این پروژهها از سال ۱۴۰۰ آغاز شد و با تدابیر بسیج سازندگی لرستان، پروژهها از ۲۰ مورد به ۵۰ کانال آب بر کشاورزی به طول ۴۰ کیلومتر با اعتبار ۱۲ میلیارد در حال انجام است.
مسئول بسیج سازندگی لرستان بیان کرد: در دهه امامت و ولایت ۱۵ کانال آماده افتتاح هستند که هرکدام از کانالها به طول حدودی ۶۰۰ متر هستند.
سرهنگ جهانبخش افزود: پروژههای قابل افتتاح در شهرستانهای خرم آباد در روستای «کمالوند»، «چوبتراش»، «کاکاشرف تپه دار» و کوهدشت در «سیاه پله»، «گراب»، «بیر» و الیگودرز در روستاهای «کمربسته»، «کیزان دره»، «قره خان» و در نور آباد در روستای «گاوکش»، «چمن باوه» هستند.
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