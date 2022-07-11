به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع روسیه از انهدام سه جنگنده اوکراین خبر داد.

بر اساس این گزارش، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که دو فروند جنگنده سوخ و-۲۵ و یک فروند جنگنده میگ ۲۹ ارتش اوکراین را در شرق این کشور منهدم کرد.

وزارت دفاع روسیه در عین حال از هدف قرار دادن انبارهای تسلیحات ارتش اوکراین خبر داد.

از سوی دیگر، «مارک روته» نخست وزیر هلند در جریان سفر به کی یف گفت که جنگ اوکراین ممکن است بیشتر از آنچه انتظار می‌رفت به طول بیانجامد.

مارک روته در نشست خبری مشترک با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت: این به معنای این نیست که ما می تواینم دست بسته بنشینیم و کاری انجام ندهیم. ما باید تمرکز خود را حفظ کنیم و با تمام امکانات موجود به حمایت از اوکراین ادامه دهیم.

وی همچنین از ارسال سامانه‌های جدید توپخانه دوربرد و ارائه کمک مالی به ارزش ۲۰۰ میلیون یورو به اوکراین خبر داد.

لازم به ذکر است که روسیه در ۲۴ فوریه سال جاری میلادی (۵ اسفند سال گذشته) عملیات ویژه نظامی خود در اوکراین را با هدف غیرنظامی و نازی زدایی کردن این کشور آغاز کرد. این اقدام روسیه در حالی صورت گرفته است که به گفته مقامات این کشور چاره دیگری در برابر مسکو در مقابله با سیاست‌های خصمانه غرب و ائتلاف نظامی ناتو نمانده بود.

عملیات نظامی روسیه در خاک اوکراین اوایل اسفند سال گذشته آغاز شده و علی‌رغم کمک‌های همه‌جانبه آمریکا و کشورهای غربی به ارتش اوکراین، پیشروی ارتش روسیه در مناطق شرقی اوکراین همچنان ادامه دار

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