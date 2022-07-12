ارتش روسیه نزدیک به ۴۰۰ مزدور خارجی در اوکراین را کشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه در گزارش روزانه خود از میزان تلفات و خسارات وارده به طرف اوکراینی اعلام کرد که ارتش این کشور با استفاده از موشک های زمین پایه و نقطه زن «اسکندر»، سامانه های موشک ضد کشتی «هارپون» ساخت آمریکا را در سواحل منطقه «اودسا» در جنوب غربی اوکراین منهدم کرد.

پدافند هوایی ارتش روسیه نیز ۱۲ فروند راکت شلیک شده از سامانه های پرتاب چندگانه راکت «اوراگان» را در مناطق مختلف، از جمله در «نوایا کاخوفکا» در منطقه «خرسون»، رهگیری کرد. همچنین در شبانه روز گذشته، هفت فروند پهپاد اوکراینی در مناطق «خارکیف»، جمهوری خلق دونتسک و «نیکولایف» رهگیری و سرنگون شدند.

وزارت دفاع روسیه در ادامه گزارش خود با اشاره به حضور مزدور خارجی در اوکراین، افزود: وزارت دفاع روسیه تمامی مزدوران خارجی را که برای شرکت در درگیری ها وارد اوکراین شده اند، تحت نظر دارد و نام آنها را ثبت می کند. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، برخلاف اظهارات نادرست نمایندگان رژیم کی یف در مورد ادعای ۲۰ هزار مزدور خارجی که وارد خاک اوکراین شده اند، تعداد واقعی آنها بیشتر است. علاوه بر این، این تعداد به طور پیوسته در حال کاهش است.

وزارت خانه مذکور ادامه داد: به این ترتیب، طی سه هفته گذشته، در نتیجه اقدامات تهاجمی نیروهای مسلح روسیه و واحدهای شبه نظامی مردمی جمهوری‌های مردمی دونتسک و لوهانسک، تعداد مزدوران در اوکراین از ۳۲۲۱ نفر به ۲۷۴۱ نفر کاهش یافته است. طی این مدت، با وجود ورود ۱۵۱ مزدور دیگر، ۳۹۱ مزدور کشته شدند و بیش از ۲۴۰ تن دیگر به سرعت به خارج از قلمرو اوکراین عقب نشینی کردند.

وزارت دفاع روسیه همچنین افزود که اکثر مزدوران خارجی کشته شده در سه هفته گذشته در اوکراین، لهستانی هستند (۱۶۶ نفر) و مابقی آنها مزدورانی از گرجستان (۵۰ نفر)، انگلیس (۲۳ نفر)، رومانی (۲۱ نفر) و کانادا (۱۵ نفر) بوده اند.

در پایان گزارش روزانه وزارت دفاع روسیه آمده است: در مجموع و از زمان آغاز عملیات ویژه نظامی در اوکراین، ۲۴۳ فروند جنگنده، ۱۳۷ بالگرد، یک هزار و ۵۱۳ فروند پهپاد، ۳۵۴ سامانه ضدهوایی، ۴ هزار و ۴۶ دستگاه تانک و دیگر خودروهای زرهی، ۷۴۱ سامانه پرتاب چندگانه راکت، ۳ هزار و ۱۳۵ قبضه توپ و خمپاره و همچنین ۴ هزار و ۱۶۵ دستگاه خودروی ویژه نظامی ارتش اوکراین منهدم شده اند.