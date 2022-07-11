  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۰ تیر ۱۴۰۱، ۱۹:۱۱

با امضا فرمانی اجرایی؛

پوتین اخذ شهروندی روسیه را برای اوکراینی ها تسهیل کرد

پوتین اخذ شهروندی روسیه را برای اوکراینی ها تسهیل کرد

رئیس جمهور روسیه طی فرمانی شرایط دریافت شهروندی این کشور را برای تمام مردم اوکراین آسان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، رئیس جمهور روسیه با امضا فرمانی شرایط دریافت تابعیت این کشور برای مردم اوکراین و دونباس را تسهیل کرد.

«ولادیمیر پوتین» امروز دوشنبه فرمانی را به امضا رساند که بر مبنای آن گزینه اخذ تابعیت روسیه از طریق یک روش ساده به همه ساکنان اوکراین تعمیم می یابد.

در بخشی از این فرمان اجرایی پوتین آمده است که برابر با قانون شهروندی فدراسیون روسیه، شهروندان اوکراین، جمهوری خلق دونتسک، جمهوری خلق لوهانسک و افراد بدون تابعیت دائم که در دونتسک، لوهانسک یا اوکراین زندگی می کنند، می توانند از طریق روش ساده برای پذیرش تابعیت فدراسیون روسیه درخواست بدهند.

بنا به فرمان اجرایی رئیس جمهور روسیه، خدمت در نیروهای مسلح یا اجرای قانون جمهوری های دونباس مانعی در مسیر اخذ تابعیت روسیه نخواهد بود.

برابر با قوانین روسیه، این رویه ساده به متقاضیان شهروندی روسیه این امکان را می دهد که بدون انجام پیش شرط های متعدد از جمله زندگی در روسیه به مدت پنج سال، داشتن منبع درآمد و کسب نمره قبولی در آزمون زبان روسی، برای شهروندی این کشور اقدام کنند.

رئیس جمهور روسیه در سال ۲۰۱۹ رویه تسهیل شده اخذ شهروندی روسیه را برای ساکنان لوهانسک و دونتسک معرفی کرد. نسخه پیشین این قانون تنها شامل حال ساکنان مناطق جمهوری خلق دونتسک، جمهوری خلق لوهانسک و خارسون می شد، اما اکنون به تمام ساکنان اوکراین بسط داده شد.

کد مطلب 5535939

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه