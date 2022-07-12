به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در پنجمین همایش بین‌المللی آتش نشانی و ایمنی شهری که صبح امروز در هتل المپیک تهران برگزار شد گفت: شهرداری تهران در حوزه ایمنی دارای تکالیفی است و ما به عنوان شهرداری باید تلاش خود را بیشتر کنیم.

وی گفت: این نمایشگاه با تکیه بر دانشگاه و رویکرد دانش بنیان تشکیل می‌شود و آنچه به عنوان گوهر علم و دانش برای ما جنبه پیش رویی ایجاد می‌کند منجر به ایجاد افتخار می‌شود.

زاکانی تصریح کرد: در این نمایشگاه شرکت‌های افتخار آفرین با بهره‌گیری از دانش توانستند محصولات خود را عرضه کنند.

شهردار تهران با اشاره به تولید دانش بنیان تصریح کرد: آنچه ما را از بیگانگان مستغنی می‌کند همین تولیدات است.

وی گفت: آتش نشانی تهران با یک قدمت کهن امروز از ۱۳۳ ایستگاه و ۸ حوزه فعالیتی بهره مند است و استاندارهای لازم را فراهم کرده است و نقطه اتکایی برای سایر شهرهای کشور هم هست.

زاکانی اظهار کرد: برای ما مهم است که وضعیت آتش نشانانمان روز به روز بهبود یابد و به موازات آن تجهیزاتمان نیز بهبود پیدا کند تا بتوانیم خدمت رسانی بهتری داشته باشیم.

شهردار تهران گفت: باید در مسیر اجرای قواعد و چارچوب‌ها حرکت کنیم تا ایمنی در کشور افزایش یابد همچنین در حوزه اجرا نیز باید قابلیت آتش نشانان افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به حادثه بیمارستان حضرت رسول اکرم گفت: این حادثه در سالن اجتماعات بیمارستان رخ داد اما آتش نشانان به سرعت توانستند آتش را خاموش کنند.

زاکانی با بیان اینکه خود را وابسته به دانشگاه‌ها می‌دانیم گفت: برای پیشرفت به این همکاری‌ها احتیاج داریم تا بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان بهترین خدمت‌رسانی را داشته باشیم.