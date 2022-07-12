دستگیری تروریست داعشی موسوم به «ذباح حیفا» در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، فرماندهی پلیس بغداد با صدور بیانه‌ای از دستگیری تروریست داعشی موسوم به «ذباح (خیابان) حیفا» در پایتخت عراق خبر داد.

در این بیانیه آمده است: اطلاعات دقیقی در مورد حضور دو مظنون تحت تعقیب طبق ماده ۴ قانون مبارزه با تروریسم در اختیار مدیریت هنگ‌های اضطراری پلیس بغداد قرار گرفت. از سال ۲۰۰۸ حکم قضائی علیه این دو مظنون که یکی از آنها به «ذباح حیفا» معروف است، صادر شده و آنها خارج از عراق متواری بودند.

بر اساس بیانیه فرماندهی پلیس بغداد، سرلشکر «ماجد فالح نعمه» فرمانده پلیس بغداد، دستور تشکیل یک تیم کاری تخصصی به سرپرستی مدیر هنگ‌های اضطراری و با عضویت افسران ارشد را صادر کرد و آنها توانستند اطلاعات را بررسی کرده و به محل اختفای دو مظنون یورش برده و دستگیرشان کنند. این دو مظنون پس از دستگیری در اختیار مراجع مربوطه قرار گرفتند تا تدابیر قانونی درباره آنها اتخاذ شده و به مجازات اعمال خود برسند.

این خبر در حالی است که نیروهای امنیتی عراق روز دوشنبه در عملیات مشترک با نیروهای تیپ دوم حشد شعبی توانستند یک تروریست داعشی را در شرق الانبار دستگیر کنند.

بنا به گزارش یگان اطلاع رسانی حشد شعبی، این عملیات با استناد به گزارش‌های دقیق اطلاعاتی صورت گرفت و در نتیجه آن یک تروریست داعشی دستگیر شد. تروریست بازداشت شده بر اساس مفاد ماده ۴ قانون مبارزه با تروریسم در بخش عملیات شرق انبار تحت تعقیب نهادهای قضائی بود.

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